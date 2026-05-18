Asteroide passará perto da Terra hoje; veja como acompanhar ao vivo

Um asteroide recém-descoberto passará perto da Terra nesta segunda-feira, 18, em uma aproximação considerada rara por astrônomos. Batizado de 2026 JH2, o objeto espacial tem entre 15 e 35 metros de diâmetro — tamanho comparável ao de uma quadra de basquete — e cruzará o espaço a cerca de 91 mil quilômetros do planeta.

Segundo cálculos divulgados pelo Minor Planet Center e repercutidos pela revista científica New Scientist, o ponto de maior aproximação está previsto para acontecer às 18h23, no horário de Brasília.

A distância representa cerca de 24% do espaço médio entre a Terra e a Lua. Apesar da passagem relativamente próxima, especialistas e agências espaciais afirmam que não existe risco de colisão.

Em entrevista à New Scientist, o astrônomo Mark Norris afirmou que a aproximação é considerada extremamente curta em termos astronômicos. Segundo ele, o corpo celeste viajará a cerca de 9,17 quilômetros por segundo em relação à Terra, velocidade semelhante à de satélites artificiais vistos no céu noturno.

Descoberta foi feita há poucos dias

O 2026 JH2 foi identificado no último dia 10 de maio pelo Mount Lemmon Survey, programa americano de monitoramento de objetos espaciais.

Dois dias depois, o Minor Planet Center confirmou oficialmente a descoberta e iniciou o refinamento dos cálculos sobre a órbita do asteroide com apoio de observatórios de diferentes partes do mundo.

Antes de atingir o ponto de maior proximidade com a Terra, o corpo celeste também passará relativamente perto da Lua.

O 2026 JH2 integra a categoria conhecida como NEOs, sigla em inglês para “objetos próximos da Terra”. Esse grupo reúne asteroides e cometas que possuem órbitas capazes de cruzar ou se aproximar da trajetória terrestre ao redor do Sol.

Segundo especialistas, o 2026 JH2 também é classificado como um “asteroide Apollo”, tipo de objeto que atravessa periodicamente a órbita da Terra.

Asteroide poderá ser observado com telescópios

Especialistas afirmam que a passagem do 2026 JH2 mostra como corpos celestes menores ainda representam um desafio para os sistemas de monitoramento espacial.

Enquanto os grandes asteroides já foram quase totalmente catalogados, objetos menores continuam mais difíceis de localizar, uma vez que refletem pouca luz. Em muitos casos, eles só são identificados poucos dias antes de passarem perto do planeta.

Quando foi detectado pela primeira vez, o 2026 JH2 apresentava magnitude aparente 21, nível de brilho considerado muito baixo para observação astronômica.

Com a aproximação, porém, o objeto deve ficar temporariamente mais visível e alcançar magnitude 11,5, o que poderá permitir observação com telescópios amadores em regiões de céu limpo e escuro.

Asteroide lembra meteoro que explodiu sobre a Rússia

O tamanho estimado do 2026 JH2 é parecido com o do meteoro de Chelyabinsk, que explodiu sobre a Rússia em 2013. Na época, a onda de choque provocada pela explosão danificou prédios, quebrou janelas e deixou mais de mil pessoas feridas, principalmente por estilhaços de vidro.

Segundo a Nasa, objetos desse porte normalmente se fragmentam parcial ou totalmente ao atravessar a atmosfera terrestre. Ainda assim, especialistas alertam que impactos envolvendo corpos desse tamanho podem causar danos importantes dependendo da região atingida.

Como acompanhar o asteroide ao vivo?

Astrônomos e entusiastas poderão acompanhar a passagem do 2026 JH2 ao vivo pela internet pelo Virtual Telescope Project.

Aplicativos de observação astronômica também podem ajudar usuários a localizar o asteroide no céu durante a passagem.