O dia 21 de abril é reconhecido pelo tributo a Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, figura central na Inconfidência Mineira. Esse dia foi estabelecido para recordar a luta por liberdade e os valores republicanos que marcaram a trajetória do Brasil.

Tiradentes tornou-se um ícone da resistência ao domínio português e da busca pela emancipação do país. Com o passar do tempo, especialmente após a proclamação da República, sua imagem foi enaltecida e transformada em símbolo de heroísmo nacional.

A execução de Tiradentes, ocorrida em 1792, teve como objetivo desmotivar novas revoltas contra a Coroa. No entanto, seu exemplo de coragem continuou vivo e influenciou gerações posteriores.

A trajetória de Tiradentes ganhou relevância por refletir o desejo de autonomia do povo brasileiro.

Durante o início da República, sua história foi resgatada para representar os ideais do novo regime, e ele passou a ser reconhecido oficialmente como herói nacional. Sua memória permanece viva, inspirando lutas sociais e políticas até os dias atuais.

Tiradentes e seu papel na construção da história nacional

Participante ativo da Inconfidência Mineira, Tiradentes esteve à frente de um movimento que, no fim do século XVIII, tentou romper os laços com Portugal e instaurar uma república independente.

Sua atuação se tornou símbolo da resistência ao colonialismo e da luta por uma nação soberana.

A data de sua morte, em 21 de abril de 1792, ganhou destaque histórico e foi posteriormente transformada em feriado nacional.

O que foi a Inconfidência Mineira?

Conhecida também como Conjuração Mineira, a Inconfidência foi uma tentativa separatista ocorrida em Minas Gerais no final dos anos 1700.

Inspirado pelos ideais iluministas e pela independência dos Estados Unidos, um grupo de militares, intelectuais e grandes proprietários de terra queria romper com a Coroa Portuguesa. Entre os principais motivos, estava o descontentamento com os altos tributos exigidos, especialmente a temida “derrama”, um mecanismo usado para assegurar o pagamento do quinto do ouro.

Antes de ser colocada em prática, a conspiração foi descoberta. Muitos envolvidos foram presos e alguns exilados. Tiradentes, no entanto, foi o único sentenciado à morte — e assim, transformado em mártir da liberdade.

Por que se comemora o Dia de Tiradentes?

A data de 21 de abril relembra a defesa da justiça, da liberdade e dos princípios democráticos no país.

Tiradentes passou a representar a luta contra a opressão e a favor de uma sociedade mais justa.

Com o tempo, sua figura foi incorporada ao imaginário nacional como herói da independência e exemplo de bravura.

Feriado x ponto facultativo: qual a diferença?

A principal distinção entre feriado e ponto facultativo está na obrigatoriedade da interrupção das atividades.

Nos feriados, a paralisação das funções é obrigatória, excetuando-se serviços considerados essenciais, como saúde, segurança e transporte.

Já o ponto facultativo dá liberdade para empresas e órgãos decidirem se concederão ou não a folga, sendo mais frequente no serviço público.