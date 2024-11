Quando cai o feriado de Corpus Christi em 2025? Veja data e significado

O ano de 2025 será de poucos feriados em dias de semana. Ainda menos prolongados. Entre esses raros respiros no calendário está o feriado de Corpus Christi, data que muda todos os anos.

A data é associada a religião católica e tem raízes profundas na história e na espiritualidade da igreja, que remontam ao século XIII. Vinda do latim, a palavra Corpus Christi significa "Corpo de Cristo" e refere-se à celebração da presença real de Jesus na Eucaristia — presença real e substancial de Jesus Cristo sob as espécies do pão e do vinho.

Para os católicos, a data é preceito, ou seja, os fiéis são obrigados a participar da Missa. Esta crença é central para a fé católica, e a festa de Corpus Christi é uma ocasião para adorar e venerar o sacramento que, segundo a Igreja, contém o próprio corpo e sangue de Cristo.

Quando cai o feriado de Corpus Christi em 2025?

Em 2025, o feriado de Corpus Christi cairá no dia 19 de junho, uma quinta-feira. Algumas empresas emendam a data e incluem a sexta-feira, 20, como dia de folga. Vale lembrar que Corpus Christi não é um feriado nacional, ou seja, apenas alguns estados e municípios o comemoram.

Corpus Christi é dia de preceito?

Sim, Corpus Christi é considerado um dia de preceito na Igreja Católica.Dias de preceito são aqueles em que os fiéis são obrigados a participar da Missa e evitar trabalhos e atividades que possam impedir a santificação do dia. Por ser um dia de grande importância litúrgica, a participação na Missa e nas procissões é altamente incentivada para todos os católicos, reafirmando a centralidade da Eucaristia na vida da Igreja.

Como é definida a data do Corpus Christi?

A data do Corpus Christi é definida com base no calendário litúrgico da Igreja Católica. A festa é celebrada na quinta-feira seguinte ao Domingo da Santíssima Trindade, que ocorre uma semana após o Pentecostes. Pentecostes, por sua vez, é celebrado 50 dias após a Páscoa, o que significa que Corpus Christi é celebrado 60 dias após o Domingo de Páscoa.

Essa sequência de celebrações reflete a ligação profunda entre a Páscoa, que comemora a ressurreição de Cristo, e a Eucaristia, que é central na festa de Corpus Christi. A escolha da quinta-feira remete à Quinta-Feira Santa, quando, segundo a tradição católica, Jesus instituiu a Eucaristia durante a Última Ceia com seus apóstolos.

Corpus Christi é feriado nacional?

Corpus Christi é considerado um feriado em várias partes do Brasil, mas não é um feriado nacional oficial. A data é considerada ponto facultativo pelo governo federal.

Confira em quais capitais o Corpus Christi é considerado feriado ou ponto facultativo:

Região Sudeste

São Paulo (SP) - feriado municipal

Vitória (ES) - feriado municipal

Belo Horizonte (MG) - feriado municipal

Rio de Janeiro (RJ) - ponto facultativo

Região Sul

Curitiba (PR) - feriado municipal

Porto Alegre (RS) - feriado municipal

Florianópolis (SC) - ponto facultativo

Região Nordeste

Maceió (AL) - feriado municipal

Natal (RN) - feriado municipal

Salvador (BA) - feriado municipal

Teresina (PI) - feriado municipal

Aracaju (SE) - ponto facultativo

Fortaleza (CE) - ponto facultativo

Recife (PE) - ponto facultativo

João Pessoa (PB) - ponto facultativo

São Luís (MA) - feriado estadual

Região Centro-oeste

Campo Grande (MS) - feriado municipal

Goiânia (GO) - feriado municipal

Brasília (DF) - ponto facultativo

Região Norte

Boa Vista (RR) - feriado municipal

Manaus (AM) - feriado municipal

Belém (PA) - ponto facultativo

Macapá (AP) - ponto facultativo

Rio Branco (AC) - ponto facultativo

Porto Velho (RO) - ponto facultativo

Palmas (TO) - ponto facultativo

Significado dos tapetes na festa de Corpus Christi

Os tapetes na festa de Corpus Christi têm um profundo significado simbólico e tradicional na celebração católica. Segundo a tradição, esses tapetes são confeccionados nas ruas por onde passa a procissão que leva o Santíssimo Sacramento. Os materiais usados na confecção dos tapetes incluem serragem, areia, flores e outros elementos coloridos, criando desenhos que representam temas religiosos e eucarísticos.

A prática dos tapetes remete ao momento bíblico em que Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém, sendo recebido com ramos e mantos colocados no chão pelos fiéis. Essa tradição foi trazida ao Brasil pelos colonizadores portugueses e adaptada com o uso de materiais locais. Segundo a Igreja Católica, os tapetes simbolizam a reverência e a honra dos fiéis ao receber Jesus Eucarístico, criando um caminho ornado para a passagem do Santíssimo Sacramento durante a procissão de Corpus Christi.