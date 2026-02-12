Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Sexta-feira 13: por que data é considerada 'dia do azar'?

Entenda a origem de uma das superstições mais famosas do mundo

Sexta-feira 13: saiba como a data se tornou um ícone da cultura pop ((Imagem feita com Inteligência Artificial))

Sexta-feira 13: saiba como a data se tornou um ícone da cultura pop ((Imagem feita com Inteligência Artificial))

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 20h00.

Tudo sobreFeriados
Saiba mais

A sexta-feira 13 é uma data amplamente reconhecida em muitas culturas ocidentais como um dia de azar, cercada de superstições, lendas e crenças populares.

O medo associado a esse dia é conhecido como parascevedecatriafobia (medo da sexta-feira 13) ou triscaidecafobia (medo do número 13). Para muitos, essa combinação de fatores cria um clima de apreensão, mas qual é a origem e o impacto cultural dessa superstição?

A origem exata da superstição é desconhecida, mas existem várias teorias e influências históricas, religiosas e culturais que ajudaram a construir essa reputação.

Religião cristã

A religião cristã desempenha um papel crucial na formação da superstição relacionada à sexta-feira 13.

A Última Ceia, com 13 pessoas à mesa, e a traição de Judas Iscariotes, o 13º discípulo, são elementos frequentemente mencionados para explicar o temor em torno do número. Além disso, a crucificação de Cristo na sexta-feira ampliou ainda mais a ideia de que a combinação dessa data e número seria sinônimo de infortúnio.

Mitologia nórdica

Na mitologia nórdica, a lenda de Loki, o deus da discórdia, também contribui para a associação do número 13 com o azar.

Quando Loki, não convidado, compareceu a um banquete entre 12 deuses, causou um grande desastre que culminou na morte de um dos deuses presentes. Essa história ajudou a reforçar a crença de que encontros com 13 pessoas poderiam trazer infortúnio.

Numerologia

O número 12 é considerado um símbolo de perfeição em várias culturas: 12 meses do ano, 12 signos do zodíaco, 12 tribos de Israel, entre outros.

Assim, o número 13, por vir logo após o 12, é visto como a quebra dessa harmonia, trazendo desequilíbrio e caos. Esse simbolismo é uma das razões pelas quais o 13 é tão temido e associado ao azar.

Demonização da sexta-feira 13

Durante a Idade Média, a sexta-feira passou a ser associada ao mal e ao sobrenatural, especialmente com a crescente demonização dos cultos pagãos.

A Inquisição e a perseguição de bruxas contribuíram para criar uma imagem negativa da sexta-feira, associando-a a rituais ocultos e práticas demoníacas. Essa associação histórica reforçou a ideia de que a sexta-feira, especialmente quando combinada com o número 13, era um dia de azar.

Popularização moderna

A sexta-feira 13 ganhou grande visibilidade no século XX, especialmente após o lançamento do romance "Friday, the Thirteenth" em 1907, que explorava o tema do azar. Nos anos 1980, a franquia de filmes "Sexta-feira 13", com o personagem Jason Voorhees, consolidou ainda mais a data como um símbolo de terror e tragédia.

O cinema e a literatura de terror ajudaram a solidificar a associação da sexta-feira 13 com acontecimentos de medo e mistério, transformando a superstição em um ícone da cultura pop.

Como as pessoas evitam o azar?

Além das explicações históricas, muitas superstições populares associadas à sexta-feira 13 continuam a ser seguidas por aqueles que acreditam no poder do azar.

Práticas como não passar embaixo de escadas, não quebrar espelhos, evitar gatos pretos e não sair em grupos de 13 pessoas são algumas das formas de tentar evitar a má sorte. Essas crenças, embora sem fundamento científico, fazem parte de uma tradição cultural que se perpetua ao longo do tempo.

O que diz a ciência?

Estudos científicos mostram que a sexta-feira 13 não traz riscos adicionais para eventos como cirurgias ou emergências. A ideia de que o dia é mais perigoso ou que aumenta a chance de acidentes é uma crença popular, sem base científica.

Acompanhe tudo sobre:CuriosidadesFeriados

Mais de Pop

BBB 26: Quem é Tia Milena? Pipoca é uma das sisters mais polêmicas

Por que o comportamento de Gabriela virou meme no BBB 26?

BBB 26 vai participantes da casa para o Carnaval na Sapucaí?

Após morte, vaquinha da família de Van Der Beek passa de US$ 1 mi em 24 horas

Mais na Exame

Mundo

Trump diz que prevê uma resolução das negociações com o Irã 'no próximo mês'

Esporte

Lady Gaga, Minions e mortal: veja destaques da Patinação Artística nas Olimpíadas de Inverno

ESG

Brasil e Armênia apresentam dez prioridades globais contra desinformação climática

Pop

BBB 26: Quem é Tia Milena? Pipoca é uma das sisters mais polêmicas