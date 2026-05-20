Secretário dos EUA sugere a cubanos que construam 'nova Cuba' proposta por Trump

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou nesta quarta-feira, 20, que o presidente Donald Trump propõe uma “nova via” de relação com Cuba, baseada em mudanças econômicas e fora do controle das elites militares da ilha.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Rubio direcionou a mensagem aos “cubanos comuns” e associou a atual crise econômica e humanitária do país ao comando do conglomerado militar Gaesa, fundado pelo ex-presidente Raúl Castro. A declaração coincidiu com o aniversário da posse do primeiro presidente eleito democraticamente em Cuba, em 1902, data que não é reconhecida oficialmente pelo governo cubano.

Rubio, que tem ascendência cubana, afirmou que a população enfrenta “dificuldades inimagináveis” e atribuiu a falta de eletricidade, combustível e alimentos à atuação das autoridades cubanas. Segundo ele, os recursos do país teriam sido desviados enquanto a população enfrenta restrições econômicas.

O chefe da diplomacia americana também mencionou o fim do fornecimento subsidiado de petróleo da Venezuela para Cuba após a captura de Nicolás Maduro por Washington, em janeiro. Rubio acusou integrantes da elite militar cubana de adquirir combustível para uso próprio enquanto exigem “sacrifícios” da população.

Durante a mensagem, o secretário de Estado citou países como Jamaica, República Dominicana e Bahamas ao defender um modelo econômico com maior abertura para empreendedores privados em Cuba.

“O presidente Trump oferece uma nova via (de relações) entre os EUA e uma nova Cuba. Uma nova Cuba onde vocês, os cubanos comuns, e não apenas o Gaesa, possam ser donos de um posto de gasolina, de uma loja de roupas ou de um restaurante”, declarou Rubio.

A fala provocou reação imediata do governo cubano. O chanceler Bruno Rodríguez classificou Rubio como “porta-voz de interesses corruptos e revanchistas” e acusou Washington de ampliar os danos econômicos ao povo cubano.

Segundo Rodríguez, o secretário americano repete “um roteiro mentiroso” ao responsabilizar Havana pela crise na ilha. O ministro afirmou ainda que Rubio representa setores políticos ligados ao sul da Flórida e não a maioria dos cubanos residentes nos Estados Unidos.

Novas tensões entre EUA e Havana

A manifestação do secretário de Estado ocorre em meio ao aumento da pressão dos Estados Unidos sobre Cuba. O governo Trump anunciou novas sanções contra autoridades cubanas e contra o conglomerado Gaesa, além de ameaças de ampliar medidas econômicas contra a ilha.

Também existe expectativa de que o Departamento de Justiça dos EUA formalize acusações contra o ex-presidente Raúl Castro, de 94 anos, em investigação relacionada à derrubada de aviões da organização Irmãos ao Resgate, em 1996.

O anúncio pode ocorrer durante as celebrações do exílio cubano em Miami pelo 20 de maio, data tratada por grupos opositores como o Dia da Independência de Cuba.

O governo cubano mantém posição contrária à celebração. Bruno Rodríguez classificou a data como “nefasta” e afirmou que ela marcou o início de um período “neocolonial” de dependência dos Estados Unidos.

O chanceler cubano afirmou que “a independência e a soberania” representam o presente e o futuro da ilha, em referência à Emenda Platt, dispositivo que autorizava interferência dos EUA em assuntos internos cubanos no início do século 20.

O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, também criticou a data nas redes sociais. Segundo ele, o 20 de maio representa “intervenção, ingerência, espoliação e frustração” na história de Cuba.

Díaz-Canel declarou ainda que setores favoráveis ao retorno de uma “república tutelada” pelos Estados Unidos permanecem ativos, mas afirmou que o sentimento anti-imperialista segue predominante entre os cubanos.

*Com informações da Agência EFE.