Carnaval 2026 no RJ: blocos de rua hoje, sábado, 14 de fevereiro

As ruas do Rio de Janeiro receberão neste sábado, 14 de fevereiro, uma programação extensa de blocos de Carnaval de rua, com desfiles desde as 7 horas da manhã até a noite. Entre os destaques estão Cordão da Bola Preta, Banda de Ipanema, Céu na Terra, Multibloco e Bloco Amigos da Onça.

Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval do Rio de Janeiro que vão desfilar neste sábado, com horários e endereço de concentração.

Blocos de Carnaval do RJ hoje, sábado, 14 de fevereiro, por bairro:

Centro

Cordão da Bola Preta – 07:00

R. Primeiro de Março, 33

Multibloco – 07:00

Av. Henrique Valadares, 75

Bloco Exagerado – 07:00

Praça Tiradentes

Bloco Flor de Lis – 13:00

Largo São Francisco de Paula

Bloco do Forró da Taylor – 07:00

Largo São Francisco de Paula, 50

Batuquebato – 13:00

Praça Tiradentes, 28

Roda Mas Não Sai – 14:00

Praça Pres. Aguirre Cerda, 17

Exaltação ao Samba de Enredo no Armazém Senado – 10:00

Av. Gomes Freire, 256

Bumbabloco – 13:00

R. Sacadura Cabral, 102

Carioca da Gema – 15:00

R. dos Arcos, 24

Ipanema

Banda de Ipanema – 15:00

R. Gomes Carneiro, 55

Botafogo

Bloco do Barbas – 11:00

R. Arnaldo Quintela, 120

Bloco Rebarbas – 14:00

R. da Passagem, 69

Flamengo

Bloco Amigos da Onça – 07:00

Calçadão da Praia do Flamengo, 3

Ordinários Elétricos – 13:00

Av. Infante Dom Henrique, 10

Enredo do Meu Samba – 12:00

Tv. dos Tamoios, 45

Jardim Botânico

Bloco Escangalha – 08:00

R. Pacheco Leão, 20

Leme

Bloco Brasil – 13:00

Praça Alm. Júlio de Noronha, 1

Blocobuster – 07:00

Praça Alm. Júlio de Noronha, 1

Santa Teresa

Céu na Terra – 07:00

R. Alm. Alexandrino, 89

G.R.B.C. Aconteceu – 16:00

Largo das Neves, 412

São Cristóvão

Bloco da Terreirada – 12:00

Quinta da Boa Vista – Av. Pedro II, s/n

Bloco Carnavalesco Bambas do Curuzu – 16:00

R. Curuzu

Lapa

Bloco do Beco do Rato – 10:00

R. Joaquim Silva, 11

Copacabana

Fogo na Cueca – 12:00

Praça Edmundo Bittencourt, 721

Banda do Choppinho da Paula Freitas – 12:00

Av. Atlântica, 2134

Barra da Tijuca

Soul da Gema – 12:00

Av. Lúcio Costa, 3360

Blocão da Barra – 09:00

Praça do Ó

Bloco Rio2Amores – 16:00

R. Mário Agostinelli, 155

Ilha do Governador (Zumbi)

Grbc Quem Me Viu Mentiu – 13:00

Praia do Zumbi, 25

Bloco Carnavalesco Verde e Branco do Zumbi – 09:00

R. Peixoto de Carvalho

Méier

Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Tigre do Méier – 14:00

Travessa Miracema, 29

Tijuca

Cordão Alegria da Tijuca – 16:00

R. Afonso Pena, 10

Chora 10 – 16:00

R. São Miguel, 430

A Banda do Largo da Segunda-Feira – 16:00

R. Conde de Bonfim, 25

Bloco Seu Kuka e Eu do Grajaú – 18:00

R. Barão de Mesquita, 1032

Pilares

G.R.B.C. Turma do Gato Futebol e Samba – 14:00

R. Djalma Dutra, 262

Madureira

DNA Suburbano – 15:00

Estr. do Portela, 165

Campo Grande

Cordão da Bola Laranja – 09:00

R. Jerônimo Barbalho

Alta Pressão – 12:00

R. Cel. Agostinho, 161

Padre Miguel

Bloco do Tamanco – 11:00

R. D, 19

Bloco Esquenta de Padre Miguel – 17:00

Travessa Santo Agostinho, 17

Vila Isabel

Mulheres Brilhantes – 16:00

Blvd. 28 de Setembro, 238

Bloco Pombo Correio – 14:00

Blvd. 28 de Setembro, 219

Encantado

Bloco Carnavalesco Amigos da Esquina – 16:00

R. Pernambuco, 886

Gamboa

Cordão do Prata Preta – 16:00

Praça da Harmonia

Sepetiba

Bloco da Amizade – 19:00

Praia do Recôncavo, 432

Jacarepaguá

Bloco do Tio Tonho – 16:00

R. Caungula, 217

Paquetá

Bloco do Camelo – 16:00

Praia José Bonifácio, 83

Bloco do Serragens – 12:00

R. Adelaíde Alambari, 85

Bloco do Corso – 16:00

R. Pinheiro Freire, 40

Turiaçu

Cantinho do Urubu – 09:00

R. Manuel Marques, 45

Pedra de Guaratiba

Tigre do Coqueiro – 17:00

R. Barros de Alarcão, 283

Olaria

B.C. Ciganas Feiticeiras de Olaria – 17:00

R. Paranhos, 726

Engenho Novo

Bloco Carnavalesco Cachaceiros do Único – 18:00

R. Baronesa do Engenho Novo, 318

Engenho de Dentro

Bloco Carnavalesco Vinil Social da Abolição – 14:00

R. Afonso Ferreira, 270