Carnaval 2026 no RJ: blocos de rua hoje, sábado, 14 de fevereiro

Carnaval 2026: veja a programação dos blocos do Rio de Janeiro (Mixed Comunicação/Liga dos Amigos do Zé Pereira/Divulgação)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 06h00.
As ruas do Rio de Janeiro receberão neste sábado, 14 de fevereiro, uma programação extensa de blocos de Carnaval de rua, com desfiles desde as 7 horas da manhã até a noite. Entre os destaques estão Cordão da Bola Preta, Banda de Ipanema, Céu na Terra, Multibloco e Bloco Amigos da Onça.
Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval do Rio de Janeiro que vão desfilar neste sábado, com horários e endereço de concentração.
LEIA TAMBÉM:
Cordão da Bola Preta – 07:00
R. Primeiro de Março, 33
Multibloco – 07:00
Av. Henrique Valadares, 75
Bloco Exagerado – 07:00
Praça Tiradentes
Bloco Flor de Lis – 13:00
Largo São Francisco de Paula
Bloco do Forró da Taylor – 07:00
Largo São Francisco de Paula, 50
Batuquebato – 13:00
Praça Tiradentes, 28
Roda Mas Não Sai – 14:00
Praça Pres. Aguirre Cerda, 17
Exaltação ao Samba de Enredo no Armazém Senado – 10:00
Av. Gomes Freire, 256
Bumbabloco – 13:00
R. Sacadura Cabral, 102
Carioca da Gema – 15:00
R. dos Arcos, 24
Banda de Ipanema – 15:00
R. Gomes Carneiro, 55
Bloco do Barbas – 11:00
R. Arnaldo Quintela, 120
Bloco Rebarbas – 14:00
R. da Passagem, 69
Bloco Amigos da Onça – 07:00
Calçadão da Praia do Flamengo, 3
Ordinários Elétricos – 13:00
Av. Infante Dom Henrique, 10
Enredo do Meu Samba – 12:00
Tv. dos Tamoios, 45
Bloco Escangalha – 08:00
R. Pacheco Leão, 20
Bloco Brasil – 13:00
Praça Alm. Júlio de Noronha, 1
Blocobuster – 07:00
Praça Alm. Júlio de Noronha, 1
Céu na Terra – 07:00
R. Alm. Alexandrino, 89
G.R.B.C. Aconteceu – 16:00
Largo das Neves, 412
Bloco da Terreirada – 12:00
Quinta da Boa Vista – Av. Pedro II, s/n
Bloco Carnavalesco Bambas do Curuzu – 16:00
R. Curuzu
Bloco do Beco do Rato – 10:00
R. Joaquim Silva, 11
Fogo na Cueca – 12:00
Praça Edmundo Bittencourt, 721
Banda do Choppinho da Paula Freitas – 12:00
Av. Atlântica, 2134
Soul da Gema – 12:00
Av. Lúcio Costa, 3360
Blocão da Barra – 09:00
Praça do Ó
Bloco Rio2Amores – 16:00
R. Mário Agostinelli, 155
Grbc Quem Me Viu Mentiu – 13:00
Praia do Zumbi, 25
Bloco Carnavalesco Verde e Branco do Zumbi – 09:00
R. Peixoto de Carvalho
Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Tigre do Méier – 14:00
Travessa Miracema, 29
Cordão Alegria da Tijuca – 16:00
R. Afonso Pena, 10
Chora 10 – 16:00
R. São Miguel, 430
A Banda do Largo da Segunda-Feira – 16:00
R. Conde de Bonfim, 25
Bloco Seu Kuka e Eu do Grajaú – 18:00
R. Barão de Mesquita, 1032
G.R.B.C. Turma do Gato Futebol e Samba – 14:00
R. Djalma Dutra, 262
DNA Suburbano – 15:00
Estr. do Portela, 165
Cordão da Bola Laranja – 09:00
R. Jerônimo Barbalho
Alta Pressão – 12:00
R. Cel. Agostinho, 161
Bloco do Tamanco – 11:00
R. D, 19
Bloco Esquenta de Padre Miguel – 17:00
Travessa Santo Agostinho, 17
Mulheres Brilhantes – 16:00
Blvd. 28 de Setembro, 238
Bloco Pombo Correio – 14:00
Blvd. 28 de Setembro, 219
Bloco Carnavalesco Amigos da Esquina – 16:00
R. Pernambuco, 886
Cordão do Prata Preta – 16:00
Praça da Harmonia
Bloco da Amizade – 19:00
Praia do Recôncavo, 432
Bloco do Tio Tonho – 16:00
R. Caungula, 217
Bloco do Camelo – 16:00
Praia José Bonifácio, 83
Bloco do Serragens – 12:00
R. Adelaíde Alambari, 85
Bloco do Corso – 16:00
R. Pinheiro Freire, 40
Cantinho do Urubu – 09:00
R. Manuel Marques, 45
Tigre do Coqueiro – 17:00
R. Barros de Alarcão, 283
B.C. Ciganas Feiticeiras de Olaria – 17:00
R. Paranhos, 726
Bloco Carnavalesco Cachaceiros do Único – 18:00
R. Baronesa do Engenho Novo, 318
Bloco Carnavalesco Vinil Social da Abolição – 14:00
R. Afonso Ferreira, 270