Cometa 3I/ATLAS: o que a Nasa já sabe sobre ele

Ele não veio para ficar — mas passou rápido o suficiente para chamar atenção no mundo todo. Descoberto em 2025 por um telescópio da Nasa, no Chile, o cometa 3I/ATLAS atravessou o sistema solar a mais de 240 mil quilômetros por hora, vindo de fora da nossa vizinhança cósmica. Sem oferecer qualquer risco à Terra, o visitante interestelar virou objeto de curiosidade científica por sua velocidade extrema, sua origem em outro sistema estelar e pelas pistas que pode revelar sobre como planetas e cometas se formam além do Sol. Veja uma lista de perguntas e respostas sobre o 3I/ATLAS, segundo a Nasa: Cometa 3I/ATLAS se aproxima da Terra: o que sabemos até agora?

O que é o 3I/ATLAS?

É um cometa interestelar, ou seja, veio de outro sistema estelar e está só de passagem pelo nosso. Ele foi descoberto em 1º de julho de 2025 por um telescópio da Nasa no Chile, que faz parte do sistema ATLAS, voltado para defesa planetária.

Por que o nome parece senha de Wi-Fi?

Tem lógica. O “3I” indica que é o terceiro objeto interestelar já detectado no nosso sistema solar. O “ATLAS” vem do nome do telescópio que fez a descoberta.

De onde ele veio?

De bem longe. Segundo a Nasa, o cometa se aproximou vindo da direção da constelação de Sagitário, que aponta para o centro da Via Láctea. Ele vagava pelo espaço interestelar há milhões — talvez bilhões — de anos.

Ele vai ficar por aqui?

Não. O 3I/ATLAS está em uma trajetória hiperbólica, o que significa que está passando rápido demais para ser capturado pela gravidade do Sol. Depois de dar uma voltinha, ele vai embora para sempre.

Mas ele é perigoso?

Nada disso. O ponto mais próximo da Terra será em 19 de dezembro de 2025, quando ele passará a 170 milhões de milhas (ou 270 milhões de quilômetros). Sem risco. Nem chega perto de Marte.

Qual o tamanho desse cometa?

Ainda não dá para saber exatamente. Mas, de acordo com o Telescópio Espacial Hubble, da Nasa, o núcleo dele tem entre 440 metros e 5,6 quilômetros de diâmetro.

Ele é rápido?

Muito. Quando foi detectado, se movia a 221.000 km/h. Ao se aproximar do Sol, bateu os 246.000 km/h. Quando sair do sistema solar, vai embora na mesma velocidade que chegou.

Ele tem uma cauda bonita?

Tem uma coma — uma nuvem de gás e poeira que envolve o núcleo —, que aparece quando o cometa se aproxima do Sol e seus gelos sublimam. Isso é típico de cometas ativos, diferente dos asteroides.

Como e quando dá pra ver?

Desde 31 de outubro de 2025, o cometa voltou a ser observável da Terra. Está visível no céu antes do amanhecer e continuará assim até a primavera de 2026, segundo a Nasa. Um pequeno telescópio já basta.

Tem como acompanhar em tempo real?

Sim. A Nasa oferece uma simulação interativa chamada Eyes on the Solar System, onde você pode seguir o 3I/ATLAS em tempo real enquanto ele cruza o sistema solar.

Por que isso é importante?

Porque cometas como esse podem revelar segredos sobre outros sistemas solares. Ao estudar sua composição e comportamento, os cientistas ganham pistas sobre como planetas e estrelas se formam fora da nossa vizinhança cósmica.

Se ‘Oumuamua parecia um cigarro voador e Borisov era o cometa clássico, o 3I/ATLAS é um lembrete de que o universo ainda tem muita surpresa para oferecer — e elas passam voando.