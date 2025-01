Tipos de startups: entenda quais as principais categorias do mercado

1 /6 Platina 220, empreendimento que faz parte do Eixo Platina, projetado pela Porte Engenharia (1º: Platina 220, com 172 metros de altura)

2/6 1. Mirante do Vale (Palácio W. Zarzur), São Paulo (2º: Mirante do Vale (Palácio W. Zarzur), com 170 metros de altura)