A startup de 55 anos: como a EXAME se transformou em uma mediatech

Considerada referência em jornalismo há décadas, a EXAME completa 55 anos neste mês de julho. Como principal veículo de economia e negócios do país, nós decidimos que queríamos ir além e ajudar a transformar os profissionais, a economia e a sociedade com conteúdo. Por isso, viramos uma mediatech, uma startup (de 55 anos) de mídia, com a missão de unir credibilidade e referência à tecnologia e inovação.

Para comemorar essa data, preparamos alguns artigos tendo o simbólico número 5 como norte. Os textos relembram a nossa história e trazem as tendências que você deve ficar de olho no futuro. Começamos com este, que traz “Os momentos mais importantes dos nossos 55 anos”. Mas nas próximas semanas também publicaremos:

5 tendências para os próximos 5 anos

5 coberturas históricas da EXAME

5 capas emblemáticas da EXAME

5 personalidades que foram capa ou matéria

Os momentos mais importantes dos 55 anos

Nesses 55 anos de história tivemos acontecimentos marcantes que moldaram nossa marca até a mediatech que somos hoje. Confira abaixo os 5 momentos mais importantes da história da EXAME:

1967 - Primeira Exame nas bancas

A EXAME começou a ser idealizada na década de 1950, quando Roberto Civita voltou ao Brasil - após finalizar os cursos de Jornalismo e Administração nos EUA - com o plano de criar novas revistas, uma delas voltada ao universo dos negócios. Mas foi em 1967 que a EXAME foi para as ruas pela primeira vez. Roberto lançou a publicação como um encarte dentro de revistas da Abril, empresa fundada por seu pai, Victor Civita.

1970 - Revista independente e mensal

Apesar do lançamento em julho de 1967, foi apenas em 1970 que viramos uma revista independente. Até então, a publicação era apenas um encarte em outras revistas mais técnicas da Abril. Com a nossa primeira capa nas bancas, passamos a publicar a revista mensalmente.

1984 - Lançamento do Melhores e Maiores

A ideia de apoiar o crescimento das empresas e da economia brasileira está conosco desde a nossa origem. Depois de 14 anos do nosso lançamento, colocamos no ar a primeira edição do Melhores e Maiores, o principal ranking de negócios da economia brasileira. Nele, premiamos empresas que se destacaram em seus resultados. O Melhores e Maiores já está no ar há 34 anos e nos últimos 2 anos passou a ser online, gratuito e aberto para todo o público. Confira como foram as edições anteriores: vídeo.

2019 - Nos transformamos em uma mediatech

A edição digital do Melhores e Maiores é parte da transformação digital pela qual passamos. O grande passo foi nos tornarmos uma mediatech e incluir a tecnologia e a inovação como um dos pilares do nosso negócio. Isso mudou a forma como entregamos conteúdo e nos fez alcançar muitos novos leitores. O objetivo de tudo isso é informar e educar para ajudar no desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas e, consequentemente, impactar a sociedade como um todo.

2020 - Criamos a EXAME Academy, braço de educação da Exame

Mas nossa principal mudança nessa nova era foi a criação da EXAME Academy, uma plataforma de educação digital que disponibiliza cursos, MBAs e eventos para o seu desenvolvimento. A realidade do mundo de hoje nos demanda cada vez mais novas habilidades em um ritmo de aprendizagem constante, e nosso braço de educação está preparado para te ajudar na jornada do lifelong learning.

Por isso, oferecemos acesso ao conhecimento essencial para o mercado de trabalho do futuro através do conteúdo da curadoria em Finanças Pessoais, Investimentos, Tecnologia, Carreira, Marketing Digital, Inovação e Empreendedorismo. Além de cursos livres, eventos, workshops, palestras e cursos digitais, também oferecemos pós-graduação com diversas opções de MBAs em parceria com grandes instituições de ensino, como o Ibmec.

Também temos a versão da EXAME Academy para Empresas, oferecendo pacotes de conteúdos que façam sentido para cada companhia e seus colaboradores.

Nova EXAME

Essa nova missão da EXAME, que começou desde 2019 - quando a empresa passou a fazer parte do grupo BTG Pactual -, tem ganhado forma com os novos produtos, formatos e conteúdos pensados e produzidos para transformar a vida do nosso leitor.

Entre as novidades estão:

EXAME/IDEIA: a pesquisa EXAME/IDEIA é uma das principais novidades da nova era da EXAME.Durante as últimas 5 décadas e meia, acompanhamos e informamos o leitor sobre o cenário político e econômico do país. Agora, fomos além e desenvolvemos uma frente de pesquisas. Em parceria com o instituto IDEIA, especializado em opinião pública, trazemos dados exclusivos com foco no cenário político a cada 15 dias.

Novos formatos: estamos há tanto tempo antecipando as tendências da economia, tecnologia e do mercado de trabalho, que não poderíamos deixar de aplicá-las na prática. Por isso, nos adaptamos e passamos a trazer conteúdo em vídeo, com nossos canais no YouTube; em áudio, com podcasts; desenvolvemos diversas newsletters com temas de investimentos, carreira, agronegócio, empreendedorismo, ESG e estilo de vida. Você pode conferir todas aqui.