Esta fintech cresce 400% ao ano e fatura R$ 20 milhões — e não tem nem app

O crédito no Brasil é uma dificuldade para a maior parte da população, especialmente para quem ganha até três salários mínimos. Com juros elevados, o crédito acaba sendo inacessível para grande parte das pessoas.

O cheque especial, por exemplo, pode ter taxas de 8% ao mês e o cartão de crédito chega a 15% ao mês. Além disso, bancos tradicionais, com suas exigências burocráticas, dificultam ainda mais o acesso ao crédito.

É nesse cenário que fintechs como a Up.p se destacam. Aberta em São Paulo para oferecer soluções de crédito para as classes C, D e E, a empresa propõe alternativas mais acessíveis e simples, com destaque para a antecipação de FGTS e empréstimos consignados a taxas bem mais baixas do que as opções tradicionais.

Como surgiu a Up.p

A Up.p foi fundada em 2019 por Gabriel Pérgola e Roger Sasazaki, em São Paulo. Pérgola, que ocupa o cargo de CEO, tem uma trajetória no mercado financeiro, com passagens por grandes instituições como o BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), Itaú, Santander e BBVA.

Ele percebeu uma oportunidade de negócio quando o Brasil passou a regulamentar as fintechs e quando a taxa Selic começou a cair. "A regulação do Banco Central foi uma porta aberta para inovar e oferecer soluções de crédito mais acessíveis", diz Pérgola.

Em 2018, Gabriel começou a estudar o mercado e percebeu que a antecipação de FGTS era uma oportunidade sólida, dada a alta procura dos trabalhadores por alternativas mais baratas para resolver emergências financeiras.

O que é o crédito com garantias

O crédito com garantia é assim: o tomador oferece um bem como garantia do pagamento da dívida. No caso da Up.p, a empresa oferece crédito utilizando o saldo do FGTS como garantia, uma forma tida por especialistas como mais segura para o cliente e para a empresa.

Essa modalidade tem crescido no Brasil nos últimos anos, especialmente com a introdução do saque aniversário do FGTS, que permite que o trabalhador retire parte de seu saldo anualmente.

Outras formas de crédito com garantia também estão em alta no Brasil, como o empréstimo consignado, utilizado principalmente por aposentados, pensionistas e servidores públicos.

O que a Up.p faz

A Up.p oferece crédito de maneira digital para quem precisa de dinheiro rápido. Seu principal produto é a antecipação do FGTS, com taxas de juros a partir de 1,29% ao mês, mais acessíveis que as opções tradicionais de crédito, como cheque especial e cartão de crédito. Além disso, oferece empréstimos consignados para quem recebe do INSS ou é servidor público.

A principal vantagem da Up.p é que ela não tem aplicativo. Isso mesmo. Em vez de desenvolver um app, a fintech criou uma plataforma acessível diretamente no site, sem necessidade de downloads ou espaço extra no celular. Isso facilita o acesso, principalmente para quem tem um smartphone simples, comum entre as classes mais baixas.

A Up.p optou por um modelo de UX (experiência do usuário) simples. UX é como o cliente se sente ao interagir com o serviço, e no caso da Up.p, significa uma navegação sem complicação.

"Sabemos que nossos clientes têm celulares simples e não querem baixar outro aplicativo. Por isso, nossa plataforma é acessada pelo navegador, o que facilita o uso e torna o processo mais rápido e direto", explica Gabriel. A Up.p também foca em facilidade e agilidade: todo o processo de solicitação de crédito é feito diretamente no site, sem a necessidade de preencher vários formulários ou navegar por diferentes telas.

A empresa diz que esse UX simplificado é um dos grandes diferenciais. Muitos de seus clientes retornam para antecipar o FGTS novamente, como uma solução de crédito de emergência, devido à facilidade e rapidez do processo. Alguns, inclusive, já anteciparam o FGTS até 60 vezes com a Up.p.

Como a Up.p capta recursos

Uma das estratégias da Up.p para financiar seus empréstimos é a emissão de FIDC (Fundos de Investimento em Direitos Creditórios).

FIDC é um tipo de fundo que compra os direitos de recebimento de crédito da empresa, ou seja, ele adquire as parcelas dos empréstimos que a Up.p concede aos seus clientes, como antecipações de FGTS e consignados.

Com isso, a Up.p consegue levantar os recursos necessários para continuar oferecendo crédito a taxas acessíveis.

Até o momento, a Up.p já emitiu dois FIDCs, captando R$ 120 milhões no primeiro fundo, em 2021, e R$ 220 milhões no segundo, em 2023.

Esses fundos são direcionados principalmente a investidores qualificados, como grandes fundos de crédito, gestoras e family offices, que buscam boas rentabilidades com um risco controlado, já que os empréstimos são garantidos pelo FGTS ou pelo desconto em folha de pagamento.

"Esses investidores buscam no FIDC uma forma de diversificar suas carteiras, com segurança e uma rentabilidade atrativa, enquanto ajudam a financiar o crédito para os brasileiros", diz Pérgola.

Um negócio em expansão

A Up.p é uma fintech autorizada pelo Banco Central, o que traz segurança para seus clientes e também para os investidores. A empresa usa tecnologia para reduzir os riscos de crédito, aplicando sistemas avançados de análise de dados. Isso permite que a fintech ofereça juros mais baixos do que os tradicionais, ao mesmo tempo em que mantém a segurança da operação.

"Usamos uma plataforma robusta para garantir que cada crédito seja analisado de forma minuciosa, o que nos permite oferecer taxas justas e, ao mesmo tempo, minimizar riscos", diz Pérgola.

O crescimento da Up.p e seu impacto no mercado

A Up.p cresceu significativamente desde sua fundação, especialmente em 2023, quando a empresa registrou um aumento de 400% na receita operacional líquida. Isso fez com que a fintech se destacasse no ranking Negócios em Expansão 2024 da EXAME, uma lista que reconhece as empresas que mais crescem no Brasil.

A Up.p alcançou R$ 20 milhões em receita em 2023, e a previsão é que a fintech continue a crescer com um aumento de 100% em 2024. "Estamos muito satisfeitos com nossos resultados. O segredo está em ter um produto acessível, um bom atendimento e uma experiência do usuário simples", diz Pérgola.

Os planos e desafios

Com o crescimento sólido de 2023, a Up.p tem planos ambiciosos. A fintech aposta no crescimento do crédito consignado e na diversificação de produtos, especialmente em empréstimos consignados para o público do INSS e servidores públicos. A Up.p também está de olho na novidade do crédito consignado privado, que deve ser regulamentada pelo governo em breve.

A empresa quer chegar a novos públicos. A previsão é que a fintech atinja R$ 1 bilhão em operações até 2026, apostando na expansão das soluções de crédito para mais brasileiros.

"Em 2025, queremos oferecer mais produtos e crescer ainda mais. Estamos prontos para atender a um público maior e consolidar nossa marca", afirma Pérgola.

O que é o ranking EXAME Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2024, a pesquisa avaliou as empresas brasileiras que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2023.

A análise considerou os negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais. Após uma análise detalhada das demonstrações contábeis das empresas inscritas, a edição de 2024 do ranking foi lançada no dia 24 de julho.

São 371 empresas de 23 estados brasileiros que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.