As HR Techs chegaram para ficar. Estudo inédito mostra o impacto delas para as PMEs

O investimento em tecnologia já está apresentando seus benefícios no setor de Recursos Humanos. O uso de software para gestão de pessoas reduziu a taxa de rotatividade demissional em 42,8% ao longo de cinco anos em PMEs, segundo o estudo da Sólides, empresa de tecnologia para RH.

A pesquisa revelou também que essa diminuição no turnover gerou uma economia para essas empresas que possuem em média 150 funcionários.

“O custo médio anual das empresas participantes do estudo com rotatividade era de mais de 1 milhão de reais, antes de apostarem em tecnologia de gestão de pessoas. Porém, o levantamento mostrou que essa mesma empresa, se apostar nesse tipo de software ao longo de cinco anos, irá economizar pouco mais de 287 mil reais ao ano”, afirma Rafael Kahane, CMO da Sólides.

A taxa média de rotatividade demissional no Brasil entre abril de 2022 e maio de 2023 foi de 51%, uma das maiores do mundo, de acordo com o CAGED. Porém as PMEs que utilizaram software de gestão de pessoas há pelo menos cinco anos registraram um índice médio de apenas 17,9%.

Quais atividades de gestão podem ser melhoradas por meio dessas ferramentas tecnológicas?

Por meio do software de gestão, a análise de perfil comportamental em um processo seletivo, por exemplo, pode ser feita em 5 minutos e fornecer mais de 50 informações sobre o perfil do profissional, que será comparado com as características da função.

“Muitas vezes, o processo de desligamento é consequência de uma contratação errada, que poderia ser evitada. Com uma maior assertividade no processo seletivo, menor é a rotatividade de funcionários e menor o custo para a empresa”, afirma Monica Hauck, fundadora e CEO da empresa.

A executiva cita, como exemplo, cargos que exigem trabalho em grupo são ocupados, com mais sucesso, por profissionais que tenham mais características de comunicadores do que de planejadores.

Outros recursos que podem ser facilitados com a tecnologia e possibilitar o engajamento e a retenção desses funcionários são: Análise Comportamental, Avaliação de Desempenho, Plano de Desenvolvimento Individual (PDI), Pesquisa de Clima, entre outros.

O PDI, por exemplo, funciona como um planejamento estratégico da carreira do funcionário, com diretrizes de crescimento e previsão de ações e resultados em curto, médio e longo prazo.

"Apesar do seu impacto na retenção de talentos, o PDI não é uma prática recorrente nas empresas brasileiras. Com o uso do software, oferecemos mais praticidade a um processo que pode ser muito útil tanto para o crescimento do profissional quanto da empresa", afirma a CEO.

Além da rotatividade, quais são os outros benefícios?

Além de diminuir a rotatividade e gerar mais receita para as empresas, o estudo da Sólides apresentou outros benefícios, como:

Redução do volume de horas do time de RH em atividades processuais;

Melhoria no clima organizacional

Aumento da produtividade e engajamento;

Organização da informação

Melhora na tomada de decisões.

“Nós, como uma HR Tech, sabemos que existe essa necessidade na área de RH de minimizar os processos burocráticos e manuais, permitindo que os times dessas áreas atuem de forma mais estratégica. É uma tendência que veio para ficar, porque as empresas podem usar esses processos digitais para investir em atração, desenvolvimento e retenção de talentos.”, diz a CEO.