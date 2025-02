Startup que constrói IA "alinhada à humanidade" pode valer US$ 20 bilhões

A Safe Superintelligence (SSI), startup de inteligência artificial fundada por Ilya Sutskever, cofundador da OpenAI, dona do ChatGPT, está negociando uma nova rodada de investimentos que pode avaliá-la em pelo menos US$ 20 bilhões. A informação foi divulgada por quatro fontes à Reuters.

Caso a captação se concretize, o valor da empresa quadruplicaria em menos de seis meses. Em sua última rodada, em setembro de 2024, a SSI foi avaliada em US$ 5 bilhões após levantar US$ 1 bilhão de fundos como Sequoia Capital e Andreessen Horowitz.

A SSI ainda não gera receita e mantém sigilo sobre o progresso da empresa. O objetivo é desenvolver uma "superinteligência segura", uma IA mais avançada que os humanos, mas alinhada aos interesses da humanidade.

A busca por financiamento acontece em meio a uma reavaliação do mercado de IA, depois que a startup chinesa DeepSeek lançou um modelo de baixo custo capaz de competir com as soluções mais avançadas dos EUA.

Apesar do cenário desafiador, o que sustenta o interesse dos investidores na SSI é a reputação de Sutskever. Ele foi peça-chave nos avanços que impulsionaram a OpenAI, dona do ChatGPT, e ajudou a moldar a revolução da IA generativa. Agora, busca um novo caminho, longe da pressão por monetização imediata.

Quem é Ilya Sutskever?

Nascido na Rússia, criado no Canadá e com origens israelenses, Ilya Sutskever é um dos nomes mais influentes da inteligência artificial. Ele foi pioneiro na abordagem de escalonamento de modelos, estratégia que viabilizou o avanço da IA generativa.

Sutskever trabalhou no Google antes de se tornar cientista-chefe da OpenAI, onde liderou pesquisas que resultaram no ChatGPT.

Mas sua atuação não se limitou à técnica. Em 2023, foi um dos responsáveis pela demissão de Sam Altman do comando da OpenAI, decisão que desencadeou uma crise interna e resultou na reversão da medida dias depois. Após o episódio, Sutskever deixou a empresa e passou a focar na SSI.

"Superinteligência segura"

Fundada em junho de 2024, a SSI tem escritórios em Palo Alto e Tel Aviv. Os cofundadores são Daniel Gross, ex-líder de IA da Apple, e Daniel Levy, ex-pesquisador da OpenAI. Embora mantenha sigilo sobre sua abordagem técnica, a startup já atraiu alguns dos principais investidores do setor.

Diferentemente da OpenAI e de outras startups de IA que focam no lançamento de produtos comerciais, a SSI pretende se concentrar exclusivamente em pesquisa, sem pressa para gerar receita. Essa estratégia, no entanto, levanta dúvidas sobre a sustentabilidade do modelo em um mercado cada vez mais competitivo.

Enquanto isso, o setor de IA segue aquecido. A OpenAI está negociando uma rodada liderada pelo SoftBank que pode dobrar sua avaliação para US$ 300 bilhões, e a rival Anthropic busca novos aportes que podem elevá-la a US$ 60 bilhões.