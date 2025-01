OpenAI pode atingir valor de mercado de US$ 340 bilhões em nova rodada de investimentos

A OpenAI está negociando uma nova rodada de investimentos que pode chegar a US$ 40 bilhões, elevando sua avaliação de mercado para impressionantes US$ 340 bilhões.

O grupo japonês SoftBank, comandado pelo bilionário Masayoshi Son, deve liderar o aporte, com um investimento estimado entre US$ 15 bilhões e US$ 25 bilhões.

Caso a transação aconteça, o SoftBank ultrapassará a Microsoft como o maior investidor da OpenAI. A informação foi inicialmente divulgada pelo Wall Street Journal.

Parte desse novo financiamento pode ser destinada ao Stargate, uma iniciativa conjunta da SoftBank, OpenAI e Oracle, apresentada na semana passada pelo ex-presidente Donald Trump. O projeto prevê bilhões de dólares em investimentos na infraestrutura de inteligência artificial nos Estados Unidos, fortalecendo a capacidade computacional e a liderança do país no setor.

A OpenAI, que já havia sido avaliada em US$ 157 bilhões, está expandindo agressivamente sua presença no mercado de IA generativa, segmento que explodiu desde o lançamento do ChatGPT, em 2022. Em outubro do ano passado, a empresa captou US$ 6,6 bilhões, reforçando sua posição na disputa contra concorrentes como Microsoft, Google, Amazon, Anthropic e xAI, de Elon Musk.

DeepSeek: a ameaça vinda da China

Enquanto a OpenAI busca consolidar seu domínio no setor, uma concorrente chinesa vem ganhando espaço no mercado global. A startup DeepSeek, que tem sede em Hangzhou, chamou a atenção ao desenvolver um modelo de IA altamente avançado a um custo muito menor do que as empresas americanas.

Nos últimos dias, o aplicativo da DeepSeek chegou ao topo do ranking da App Store da Apple nos Estados Unidos, sinalizando sua crescente popularidade. A ascensão da empresa também abalou os mercados americanos, gerando dúvidas sobre a capacidade dos EUA de manter a liderança em inteligência artificial.

O próprio CEO da OpenAI, Sam Altman, reconheceu o avanço da DeepSeek durante um evento em Washington, D.C., na quinta-feira, 30.

"É claramente um grande modelo", afirmou Altman, referindo-se à IA da empresa chinesa. Ele destacou que o sucesso da DeepSeek reforça o nível de competição no setor e a importância de que a IA desenvolvida em democracias prevaleça.

"Isso também aponta para o crescente interesse em raciocínio e no movimento open source", completou.

Disputa bilionária pelo futuro da IA

A corrida pela liderança na inteligência artificial generativa está cada vez mais acirrada. Com Microsoft, Amazon, Google e startups chinesas investindo bilhões em modelos cada vez mais sofisticados, a OpenAI busca garantir sua superioridade tecnológica e influência global.

O sucesso da nova rodada de investimentos pode colocar a OpenAI em um novo patamar, consolidando sua posição como uma das empresas mais valiosas do mundo e reforçando o papel da SoftBank como uma potência no setor de IA.