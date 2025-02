Co-fundador da OpenAI deixa Anthropic após cinco meses para se juntar a startup de Mira Murati

Mira Murati se tornou uma das mais importantes líderes do setor de IA após comandar a OpenAI como CEO interina e também por estar no cargo de CTO nos momentos no qual a empresa lançou seus produtos mais populares nos últimos dois anos. recrutou mais um ex-colega de concorrentes para sua startup. Dessa vez, é o co-fundador da OpenAI John Schulman que deixa a Anthropic apenas cinco meses depois de entrar na empresa, afirmaram fontes com conhecimento no assunto para o site de notícias Fortune.

Em um post no X (antigo Twitter), Schulman confirmou sua saída da Anthropic sem revelar para onde iria, mas prometeu mais detalhes nas próximas semanas. “Ir embora não foi fácil porque eu gostava do ambiente de pesquisa e das pessoas talentosas e generosas com quem estava trabalhando, mas decidi ir com outra oportunidade que achei extremamente atraente”, escreveu.

Confirming that I left Anthropic last week. Leaving wasn't easy because I enjoyed the stimulating research environment and the kind and talented people I was working with, but I decided to go with another opportunity that I found extremely compelling. I'll share more details in… — John Schulman (@johnschulman2) February 7, 2025

A saída do pesquisador chama atenção, já que ele havia ingressado na Anthropic recentemente, após quase uma década na OpenAI. Ao deixar a empresa de Sam Altman, em agosto de 2024, Schulman afirmou que buscava um retorno ao trabalho técnico e novas perspectivas, negando qualquer desentendimento interno. “Para ser claro, não estou deixando por falta de apoio ou alinhamento de pesquisa na OpenAI”, escreveu na época.

I shared the following note with my OpenAI colleagues today: I've made the difficult decision to leave OpenAI. This choice stems from my desire to deepen my focus on AI alignment, and to start a new chapter of my career where I can return to hands-on technical work. I've decided… — John Schulman (@johnschulman2) August 6, 2024

Recrutamentos por Mira Murati

Murati, que ocupou o cargo de CEO interina da OpenAI durante a crise de liderança da empresa em 2023, deixou a companhia em setembro de 2024 para fundar sua própria startup. Desde então, tem montado uma equipe com nomes de peso do setor, incluindo Jonathan Lachman, ex-chefe de projetos especiais da OpenAI, além de pesquisadores e engenheiros de concorrentes como Google DeepMind e a própria OpenAI.

A nova empresa de Murati ainda não teve seu nome ou foco oficializados, mas deve atuar no desenvolvimento de inteligência artificial geral, tecnologia que busca superar humanos em qualquer atividade cognitiva. O recrutamento de Schulman fortalece os rumores de que o projeto terá ambições significativas na área.