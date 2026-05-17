Prosdócimo: o que aconteceu com a marca de geladeira que sumiu do Brasil

Poucos setores no Brasil mudaram tanto entre os anos 1980 e 1990 quanto o de eletrodomésticos e o varejo de linha branca.

A hiperinflação corroeu o crediário, a abertura comercial de Collor trouxe concorrência estrangeira e a estabilização do Real, em 1994, forçou empresas familiares a profissionalizar a gestão ou desaparecer.

Foi nesse ambiente que sumiram gigantes como Mappin, Mesbla, Arapuã, Hermes Macedo e Disapel.

No meio dessa lista está a Prosdócimo, marca curitibana que durante décadas foi sinônimo de geladeira no Brasil.

O nome pertencia a uma família de origem italiana e batizava duas operações distintas: uma rede de lojas de departamento e uma fábrica de eletrodomésticos.

A primeira chegou ao fim 1984. A segunda, em 1997. E a marca acabou voltando ao mercado em 2024 — pela porta dos fundos.

O retorno da Prosdócimo aconteceu de forma improvável. A WAP, marca de aspiradores e lavadoras de alta pressão que originalmente fazia parte da própria Prosdócimo, comprou o nome da família depois de superar 500 milhões de reais em faturamento em 2022.

Do conserto de bicicletas à Praça Tiradentes

A história começa no início do século XX, quando o imigrante italiano João Prosdócimo abriu uma pequena oficina em Curitiba.

O negócio cresceu na importação de produtos que a indústria brasileira ainda não fabricava: máquinas de costura, rádios, motocicletas, bicicletas.

"A indústria brasileira era incipiente. Além das motocicletas e bicicletas, a empresa importava também rádios e aerodínamos wincharges — geradores eólicos de energia —, e diversos produtos que a indústria nacional não fabricava. Nada disso era produzido aqui", contou Rogério Prosdócimo em entrevista à Fecomércio do Paraná.

Em 1934, a loja se mudou para a Praça Tiradentes, no centro de Curitiba. O prédio ocupava sete pavimentos — cinco de lojas e dois de escritórios. Virou a matriz por décadas.

No fim dos anos 1940, a empresa firmou contrato com a sueca Nymanbolagen para produzir bicicletas com a marca brasileira, encerrando a montagem com peças alemãs da Dürkopp.

Nesssa mesma época, a família Prosdocimo teve a oportunidade de comprar uma fábrica de refrigeradores que existia em Curitiba. Os irmãos Pedro e João Antônio dividiam o comando das empresas. Enquanto Pedro era presidente no comércio, João Antônio era na indústria. Ambos eram vice-presidentes de cada empresa.

“Na época da compra da indústria era fabricada uma geladeira por dia. O crescimento do consumo, o aquecimento da indústria nacional, o acesso à energia elétrica fez com que a empresa crescesse e, em 1949, foi fundada a Refripar – Refrigeração Paraná”, destaca Rogério.

Em 1963, já eram fabricados mensalmente mil geladeiras elétricas e a marca Prosdocimo se tornou referência em todo o país.

O fim do varejo

A rede de lojas não sobreviveu aos anos 1980. A crise econômica, a hiperinflação e a descapitalização levaram o grupo à venda para a Arapuã, conglomerado de 276 lojas de propriedade de Jorge Jacob.

A negociação foi anunciada pelo Jornal do Brasil em 18 de julho de 1984. A cadeia de 23 lojas estava em recuperação judicial.

Antes do fim, as Lojas Prosdócimo eram famosas pela inventividade no varejo.

A empresa chegou a montar um tanque de 120 mil litros de água salgada dentro da loja Gigantão, em Curitiba, com seis apresentações diárias de um golfinho importado de Santos para atrair clientes.

A venda à Electrolux

A Refripar seguiu independente por mais 12 anos depois da morte do varejo, e em posição confortável. A empresa chegou a dominar 20% do mercado brasileiro de geladeiras e 60% do mercado de freezers.

Em 1995, registrou faturamento de 884 milhões de dólares e foi a 61ª maior empresa privada do país de acordo com o ranking Melhores e Maiores da EXAME. As vendas haviam crescido 30% em relação ao ano anterior.

A venda à Electrolux aconteceu no auge, não na crise.

A sueca já detinha 10% do capital desde meados de 1994 e comprou 41% das ações em 1996 por 50 milhões de dólares.

A Umuarama, holding controlada por Sérgio Prosdócimo e até então dona de 53% da Refripar, ficou com 12% do capital.

O comercial veiculado na TV chamava a operação de "casamento por interesse". "O líder mundial em eletrodomésticos se uniu ao líder brasileiro em freezers", dizia o narrador.

A promessa inicial era manter o nome. Os produtos passaram a ser vendidos como "Electrolux-Prosdócimo".

Em abril de 1997, a marca foi extinta da linha de produção. A justificativa, segundo o presidente da época, Antônio Carlos Romanoski, foi estratégica.

O retorno em 2024

A volta da marca aconteceu por um caminho curioso.

A WAP, que originalmente era uma linha da própria Prosdócimo dedicada a aspiradores e lavadoras de alta pressão, ficou engavetada após a aquisição pela Electrolux.

Em 2006, foi comprada pelo empresário Gilberto Zamcopé, dono da Fresnomaq, então fabricante de máquinas agrícolas.

A WAP virou líder em lavadoras de alta pressão. Diversificou em 2015, depois da crise hídrica reduzir as vendas no segmento principal, e ultrapassou 500 milhões de reais de faturamento em 2022. A escala permitiu à empresa adquirir a marca Prosdócimo da Electrolux e relançá-la em 2024.