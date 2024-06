Cofundador da OpenAI lança empresa de IA com "segurança e proteção"

O cofundador da OpenAI, Ilya Sutskever, que deixou a startup de inteligência artificial no mês passado, apresentou ao mercado sua nova empresa de IA, a Safe Superintelligence (SSI).

“Estou começando uma nova empresa”, escreveu Sutskever no X na quarta-feira. “Buscaremos uma superinteligência segura de forma direta, com um foco, um objetivo e um produto.”

Sutskever foi o cientista-chefe da OpenAI e co-liderou a equipe que controlava os sistemas de IA com Jan Leike, que também saiu da OpenAI em maio para se juntar à empresa rival Anthropic. Após a saída dos dois, essa unidade da OpenAI foi dissolvida.

“Nosso modelo de negócios significa segurança, proteção e progresso. Estão todos isolados de pressões comerciais de curto prazo", postou o executivo no X.

Sutskever está iniciando a empresa com Daniel Gross, que supervisionou os esforços da Apple em IA, e Daniel Levy, ex-OpenAI. A empresa possui escritórios em Palo Alto, Califórnia, bem como em Tel Aviv, segundo a CNBC.

Sutskever foi um dos membros do conselho da OpenAI por trás da tentativa de destituir Sam Altman em novembro. Altman e Sutskever, juntamente com outros diretores, entraram em confronto sobre as barreiras de proteção que a OpenAI havia estabelecido na busca por IA avançada.

Após a súbita destituição de Altman e antes da sua rápida reintegração, Sutskever desculpou-se publicamente pelo seu papel na movimentação pela troca de comando.

“Lamento profundamente minha participação nas ações do conselho”, escreveu Sutskever em uma postagem no X em 20 de novembro. “Nunca tive a intenção de prejudicar a OpenAI. Adoro tudo o que construímos juntos e farei tudo o que puder para reunificar a empresa.”