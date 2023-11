Quem é Ilya Sutskever, o gênio da OpenAI que demitiu Sam Altman

Na última sexta-feira, 17, Ilya Sutskever, cientista-chefe e co-fundador da OpenAI, enviou uma mensagem de texto para Sam Altman, seu chefe e colega de empresa. O assunto era um convite para uma videoconferência ao meio-dia. A reunião contou com a presença de outros membros do conselho da OpenAI, mas foi Sutskever quem comunicou a notícia: Altman estava demitido e a informação seria divulgada em breve.

Esse encontro desencadeou um fim de semana de tumulto e uma revolta entre os funcionários da OpenAI, culminando com um pedido de desculpas de Sutskever. Na segunda-feira, ele expressou arrependimento em X, antigo Twitter, sobre sua participação nas ações do conselho.

Essas 72 horas foram dramáticas para Sutskever, marcando também o ápice de uma jornada de 15 anos, desde seus dias de estudante de pós-graduação até liderar um golpe no conselho que depôs uma das figuras mais proeminentes do Vale do Silício.

Sutskever é amplamente reconhecido por er uma visão técnica no campo da inteligência artificial. Após uma passagem pela Open University of Israel, ele se transferiu para a Universidade de Toronto. Seus primeiros trabalhos pareciam altamente experimentais. Em 2010, um perfil da Universidade de Toronto Magazine descreveu um software criado por Sutskever que aprendia sobre literatura usando textos do Wikipédia.

Entretanto, em 2012, ele ganhou notoriedade ao coautorar um artigo que demonstrava as extraordinárias capacidades dos algoritmos de "aprendizado profundo". Este trabalho, em colaboração com Geoffrey Hinton e Alex Krizhevsky, mostrou que o aprendizado profundo poderia resolver problemas de reconhecimento de padrões em um nível até então inimaginável. Isso deu início a uma corrida para encontrar novas aplicações para o aprendizado profundo, e, um ano depois, os três pesquisadores estavam trabalhando no Google.

Na empresa, Sutskever trabalhou no sistema de IA de ponta chamado TensorFlow. Em 2016, ele se tornou cientista-chefe da OpenAI, onde focou em duas ideias principais: a possibilidade de sistemas de IA alcançarem o pensamento humano, conhecido como inteligência geral artificial (AGI), e a necessidade de alinhar esses sistemas com valores humanos para evitar perigos.

Os funcionários atuais e antigos descrevem Sutskever como alguém que aborda os problemas da IA com quase uma fervor religioso. Em um encontro com os funcionários no ano passado, ele expressou que a AGI deve ser uma preocupação constante.

Scott Aaronson, cientista da computação na Universidade do Texas em Austin e atualmente trabalhando em segurança na OpenAI, descreveu em uma entrevista a um podcast suas conversas semanais com Sutskever sobre formalizar o amor da IA pela humanidade.

Nos últimos anos, Sutskever se concentrou na segurança da IA. Ele liderou a equipe de Superalinhamento da OpenAI, dedicada a garantir que os sistemas de IA desenvolvidos não fossem prejudiciais aos humanos.

A razão exata da demissão de Altman permanece incerta, mas fontes próximas ao conselho indicam que houve um choque entre ele e Sutskever sobre segurança.

Uma nota enviada aos funcionários da OpenAI na noite de domingo pelos quatro membros restantes do conselho afirmou que o comportamento e a falta de transparência de Altman em suas interações com o conselho prejudicaram a supervisão efetiva da empresa.

Emmett Shear, escolhido pelo conselho para suceder Altman, se posicionou em setembro a favor de desacelerar o desenvolvimento da IA por razões de segurança.

Na segunda-feira, Sutskever enviou uma mensagem em X retratando suas ações. "Nunca tive a intenção de prejudicar a OpenAI", afirmou. Altman respondeu rapidamente à mensagem de Sutskever, compartilhando-a com seus dois milhões de seguidores junto com três corações vermelhos.