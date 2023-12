Sócia-fundadora da Astella, Laura Constantini está deixando a gestora

Cofundadora da Astella, Laura Constantini está deixando a gestora que criou ao lado de Edson Rigonatti em 2008. A saída marca o fim de um ciclo na parceria entre Constantini e Rigonatti.

Os dois se conheceram há mais de 25 anos quando estavam em companhias diferentes. Ela era analista no Credit Suisse e ele, vice-presidente de vendas na empresa americana Lucent Technologies.

Entre 2003 e 2007, os dois trabalharam pela primeira vez juntos. A experiência foi na Cicerone Capital, uma butique de fusão e aquisição criada por Rigonatti. De lá, decidiram entrar no mercado de venture capital e criar a Astella.

A gestora é conhecida como uma das pioneiras e uma das principais no país, atuando entre rodadas seed e série A. Em geral, os investimentos ficam em R$ 10 milhões para seed e de R$ 25 milhões a R$ 30 milhões para série A.

Ao longo dos últimos 16 anos, a gestora desembolsou mais de R$ 800 milhões em startups. Os mercados centrais na tese de investimento são negócios com plataformas SaaS, marketplace e empresas de consumo digital.

Entre as investidas atuais estão a startup de assinatura digital Clicksign, Sallve e a Livance. No histórico, os grandes acertos são a plataforma de gestão Omie e a RD Station, vendida para a Totvs em 2021.

Atualmente, a Astella está em seu quinto fundo, veículo de investimento fechado recentemente com a entrada de recursos do BNDESPar. No total, o fundo captou US$ 150 milhões — cerca de R$ 740 milhões.

Em 2023, a companhia investiu em oito startups, já usando parte dos recursos desse quinto fundo. Tradicionalmente, a gestora investe em 12 negócios por ano. A diminuição acompanha o ritmo mais cauteloso do mercado de venture capital.

O fundo irá nutrir os investimentos da gestora nos próximos anos.