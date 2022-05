Após aporte, Omie investe em relacionamento com contadores para crescer

Uma das estratégias da Omie, startup que que desenvolveu uma das principais plataformas na nuvem para PMEs, foi criar uma rede de escritórios de contabilidade parceiros para chegar até as pequenas e médias empresas.

Desde a sua fundação, em 2013, a startup amealhou auma rede de 21 mil contadores que funcionam como geradores de leads, conectando a Omie a potenciais clientes e recebendo uma comissão para cada indicação que se converte em um novo contrato para a startup.

Mas, para continuar crescendo, a startup quer aumentar esse número e, sobretudo, ampliar em 50% a participação de clientes oriundos de indicação dos profissionais. Por isso, após receber um aporte Série C de R$ 580 milhões, liderado pela Softbank no segundo semestre do ano passado, a empresa intensificou as estratégias para se aproximar dos contadores.

Uma das iniciativas criadas desde então é o Conecta Day, evento que contará com workshops, palestras e apresentações de diversos profissionais do segmento contábil. O primeiro de uma série de encontros aconteceu em Salvador (BA) na semana passada e contou com cerca de 150 contadores.

Os próximos eventos acontecerão no Rio de Janeiro, Campinas (SP) e São Paulo. Até o final do ano a meta é definir outras regiões, atingindo cerca de 2.100 pessoas e passando por 12 Estados.

“Desenvolvemos diversas estratégias pensadas no contador e o evento visa levar conhecimento e experiências para empresários e profissionais de contabilidade no País, além de possibilitar o networking e novas parcerias com a Omie”, diz Cristiane Andrade, Diretora de Relacionamento com Contadores da Omie.

Aquisições e área exclusiva

Logo após o aporte, a Omie começou a realizar aquisições também pensadas em aumentar o relacionamento com esse público. Em outubro, a startup adquiriu a G-Click, ferramenta web para otimizar a gestão de tarefas de escritórios de contabilidade.

“Trazer a expertise da G-Click foi fundamental para oferecer mais facilidade ao dia a dia dos escritórios contábeis. Temos planos de evoluir o sistema ainda mais rápido, acelerando o desenvolvimento de novas funcionalidade e integrações”, comenta Marcelo Lombardo, cofundador e CEO da Omie.

Com a incorporação da G-Click, a Omie também criou a área Relacionamento com Contadores, responsável pelo relacionamento com todo o mercado contábil, com o objetivo de engajar o público.

"O mercado contábil possui grande potencial, uma vez que o profissional de contabilidade se tornou fundamental para o ecossistema das empresas, responsável por informações estratégicas e financeiras. Isso deixa claro a importância de apostar em estratégias para se aproximar desse público", finaliza Andrade.