Comprada pela Totvs por R$ 1,8 bilhão, RD Station agora aposta em IA para PMEs

A RD Station, empresa de automação de marketing digital e vendas para pequenas e médias empresas, anunciou nesta quarta-feira, 8, novidades envolvendo inteligência artificial. O principal novo produto é uma ferramenta capaz de gerar conteúdos com tom de voz personalizado e melhorar a conversão de leads com um chat humanizado.

Na prática, funciona assim: o próprio pequeno e médio empreendedor “educa” a inteligência artificial, subindo amostras de conversas que já teve e indicando como quer que o robô responda ao cliente. Depois disso, passa a IA para um chat. Assim, quando o consumidor for conversar com a empresa, será respondido por inteligência artificial, mas no “tom” que o próprio empreendedor escolheu.

“Você vai poder gerar conteúdos em diferentes formatos, usando tom, idioma, todos os modelos de semântica, conteúdo, tudo como quiser”, diz o CEO da RD Station, Juliano Tubino. “Criar um texto, um blog, uma legenda de post de mídia social, fazer uma segmentação de mídia social. São funcionalidades bastante conectadas com os usos que o cliente já tem hoje”.

O anúncio do novo produto foi feito durante a RD Summit, um dos grandes eventos de marketing do Brasil, que começa nesta quarta-feira, 8, pela primeira vez em São Paulo. As outras oito edições foram em Santa Catarina, estado sede da empresa. A expectativa é que 17.000 pessoas passem pelo evento, que vai até o dia 10 no Expo Center Norte.

Quais são os novos produtos de inteligência artificial

O principal lançamento divulgado foi o RD Station Mentor IA, essa ferramenta que cria conteúdos no tom escolhido pelo empreendedor e que permite que haja integração com chats de atendimento.

Uma pesquisa de marketing feita pela empresa mostra que, de mais de 1.700 profissionais do setor ouvidos, 60% já usam ferramentas de IA Generativa em suas rotinas, e que 73% enxergam a IA como a estratégia mais relevante para gerar mais produtividade nos próximos anos.

“O mercado de marketing digital vem se expandindo bastante, não só em termos de uso, mas também com novas tecnologias e inovação. Coisas que há cinco anos eram consideradas magia, hoje são vantagens competitivas”, diz.

Além desse produto específico para IA, todos os atuais produtos da RD Station também receberão soluções com inteligência artificial. Para essa frente, os clientes não receberão novas cobranças. “Entendemos que inteligência artificial não é um novo mercado, é uma nova habilidade para potencializar o dia a dia das empresas e profissionais”, diz.

Novidades no portfólio de marcas

Além de apresentar as novas soluções de inteligência artificial, Tubino também destacou importantes mudanças no portfólio de marcas da companhia. A frente conversacional, que se instaurou com a aquisição da Tallos, startup especializada em conversacional, agora é RD Conversas por Tallos, e vem como uma evolução do produto, com a integração das áreas de marketing e CRM. A Exact Sales, adquirida em junho deste ano, passa a assinar oficialmente com o selo “por RD Station”. E a frente de e-commerce, que também avançou, com o lançamento da primeira versão da integração da RD Station Marketing com a Shopify, permitindo segmentações e automações mais completas e ações de relacionamento e recuperação de carrinho.

A RD Station, realizadora do RD Summit, tem cerca de 45.000 clientes em mais de 40 países. Conta com 900 funcionários em toda a América Latina. Em 2021, foi comprada pela Totvs por mais de 1,8 bilhão de reais. Saiba mais: Por que a Totvs gastou quase R$ 2 bilhões na compra da RD Station