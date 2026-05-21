Desenrola 2.0 renegociou R$ 10 bilhões em dívidas, diz Durigan

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quinta-feira, 21, que o Desenrola 2.0 já somou 1,1 milhão de renegociações de dívidas, movimentando mais de R$ 10 bilhões em operações renegociadas.

Segundo Durigan, o desconto médio concedido nas renegociações foi de 85%.

Com isso, o saldo original de R$ 10 bilhões em dívidas caiu para R$ 1,3 bilhão a ser pago pelos devedores.

Do total, 449 mil dívidas foram quitadas à vista. O restante, 685,5 mil operações, foi refinanciado.

"Esses primeiros dados têm mostrado que, seguindo essa mobilização de 90 dias, o programa terá um grande impacto nas famílias brasileiras", disse o ministro durante coletiva.

A partir da semana que vem, no dia 25 de maio, será possível usar o FGTS para pagar as dívidas.

Os trabalhadores já conseguem autorizar, diretamente pelo aplicativo FGTS, que bancos e instituições financeiras acessem os recursos disponíveis. A utilização efetiva dos valores nas renegociações começará em 25 de maio.

No recorte do Desenrola Fies, programa voltado à renegociação de contratos do Fundo de Financiamento Estudantil, o governo contabiliza 34,1 mil contratos renegociados até 19 de maio.

O valor original das operações somava R$ 2,04 bilhões, mas caiu para R$ 410,2 milhões após os descontos aplicados.

Segundo o Ministério da Fazenda, o abatimento médio concedido aos estudantes ficou próximo de 80%. A equipe econômica avalia que o programa tem reduzido a inadimplência em uma das carteiras de crédito mais pressionadas dos últimos anos.

Já no Desenrola Empresas, o governo aponta aumento na demanda por linhas de crédito destinadas a micro e pequenas empresas desde a implementação das medidas de renegociação e estímulo ao crédito.

No Pronampe, programa de crédito para pequenos negócios, a média diária de contratações chegou a 3,5 mil operações, alta de 174% em relação a abril de 2026. O volume financeiro médio contratado por dia alcançou R$ 565,5 milhões, avanço de 372% na mesma comparação.

Ao todo, o Pronampe registrou 31,5 mil operações, que movimentaram R$ 5,1 bilhões em crédito.

No caso do Procred, linha voltada a microempreendedores e empresas de menor porte, a média diária de contratações subiu 164% em relação a abril. O valor médio contratado por dia avançou 254%, para R$ 44,1 milhões.

Desde o início da medida, o programa acumulou 9,7 mil operações e R$ 396 milhões em crédito liberado.