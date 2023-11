Como uma startup pode virar um unicórnio com pouco dinheiro

Mitológico, na releitura contemporânea do mundo de negócio o unicórnio representa a startup que alcança um valor de mercado superior a 1 bilhão de dólares. No mundo, há apenas 12000 empresas que entraram para o seleto grupo. No Brasil, o clube é mais exclusivo: 17, segundo a lista mais recente da CB Insights, excluindo empresas tecnologia que abriram capital, caso do Nubank.

Ou seja, assim como contam as narrativas mitológicas, é um animal raro. Das 1000 startups que recebem investimentos no pré-seed, apenas uma, na média, chega ao patamar. “A jornada de empreendedor é igual a jornada de quem tenta subir o monte Everest”, afirma Edson Rigonatti.

O executivo é sócio-fundador da Astella Investimentos, uma das principais gestoras do país e com atuação em plataformas SaaS, marketplace e empresas de consumo. No portfólio construído ao longo dos últimos 16 anos, a empresa já investiu mais de 800 milhões de reais e tem entre os cases a plataforma de gestão Omie e a RD Station, vendida para a TOTVS em 2021.

Na lista de desafios dos empreendedores, estão:

Ter um time qualificado para a construção do projeto

Desenvolver produtos com alta demanda

Capacidade de gestão da organização

Captação de recursos

Os dados mostram que construir um unicórnio tem demandado um capital em torno de 269 milhões de dólares. “A beleza é que tem gente que consegue fazer isso com US$ 4 milhões e tem gente que precisa de 3 bilhões de dólares para chegar lá”, disse Rigonatti.

Em tempos de recursos mais limitados no mercado de venture capital e com os fundos mais atentos à rentabilidade dos negócios, o gestor compartilhou com uma plateia de empreendedores no Case, evento de inovação promovido pela Abstartups, em São Paulo, os caminhos para alcançar o sucesso sem demandar tanto capital.

“Na jornada do unicórnio, quanto mais dinheiro a empreendedor capta, menos tem no final da jornada. A média de equity (participação) dos fundadores no IPO ou venda do unicórnio, é de 5% da empresa. Por que captar muito dinheiro se é possível criar uma grande empresa com pouco ou quase nada de dinheiro?”, afirma.

Quais são os quatro passos para chegar lá

Segundo o gestor, o caminho para a construção de um unicórnio ou de uma startup de sucesso com pouco dinheiro passa por um compromisso dos empreendedores com quatro condições.