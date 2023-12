Google atualiza regras sobre anúncios de criptomoedas nos EUA; entenda

A gigante da tecnologia Google atualizou sua política de publicidade relacionada a criptomoedas para permitir a divulgação de anúncios sobre fundos fiduciários de cripto nos Estados Unidos a partir do final de janeiro de 2024. A mudança será implementada no mesmo mês em que se prevê que os fundos negociados em bolsa (ETFs) de bitcoin à vista sejam aprovados no país.

Em um registro de alteração de política datado de 6 de dezembro, o Google disse que sua política de anúncios de criptomoedas e produtos relacionados será atualizada em 29 de janeiro de 2024. A alteração vai permitir a divulgação de anúncios de "empresas que oferecem Fundos Fiduciários de Criptomoedas visando o público dos Estados Unidos".

Os fundos fiduciários de criptomoedas foram exemplificados como "produtos financeiros que permitem que os investidores negociem ações de trusts que detêm grandes pools de uma moeda digital" – provavelmente incluindo os ETFs.

"Como lembrete, esperamos que todos os anunciantes cumpram as leis locais de qualquer jurisdição as quais seus anúncios sejam direcionados. Essa política se aplicará globalmente a todas as contas que anunciam esses produtos", acrescentou o Google.

Os possíveis anunciantes de fundos de criptomoedas devem ser certificados pelo Google para veicular anúncios. A certificação exige que o anunciante tenha a licença apropriada da autoridade local relevante e "seus produtos, páginas de destino e anúncios devem atender a todos os requisitos legais locais do país ou região para os quais desejam obter a certificação".

O Google já permite a divulgação de algumas criptomoedas e produtos relacionados, mas exclui anúncios de plataformas de jogos de azar baseadas em criptomoedas ou tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês), ofertas iniciais de moedas, protocolos financeiros descentralizados e serviços que oferecem sinais de negociação.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto.

ETFs de bitcoin nos EUA

A mudança de política ocorre em um momento em que os analistas de ETF da Bloomberg estimam em 90% as chances de que um ETF de bitcoin à vista será aprovado nos Estados Unidos até 10 de janeiro de 2024, com a possibilidade de que as várias solicitações pendentes sejam aprovadas ao mesmo tempo.

Há 13 pedidos de ETFs de bitcoin em análise nos EUA, e os detalhes públicos sobre os respectivos processos de aprovação são escassos. Muitas gestoras de fundos – incluindo BlackRock, Grayscale e Fidelity – se reuniram recentemente com a Comissão de Valores Mobiliários do país, a SEC, para discutir "detalhes técnicos importantes" sobre suas propostas.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok