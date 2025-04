Esta empresa sueca de US$ 3 bilhões está por trás de toda 'publi' enviada no celular

Imagine que você recebe uma notificação do iFood ou Uber no celular. O texto é direto, mas, ao mesmo tempo, oferece exatamente o que você precisa no momento: é sexta-feira de noite, por exemplo, e você recebe ofertas com desconto para cervejas geladas ou corridas mais longas. É rápido, personalizado e, quando é específico demais, dá aquela sensação de estar inserido num episódio de Black Mirror. Essa experiência, que pode parecer simples, tem por trás uma arquitetura de dados complexa, inteligência artificial e tecnologias que garantem que sua comunicação seja não apenas eficaz, mas também segura e relevante. E tudo isso é orquestrado por uma gigante sueca.

Com presença em mais de 180 países, a Sinch se destaca como uma das líderes globais em soluções de comunicação em nuvem. São mais de 150 mil empresas, incluindo Google, Uber, PayPal, Visa, Tinder, iFood, Globoplay e Consórcio Magalu. Ao todo, a Sinch processa uma média de 800 bilhões de transações anualmente.

Originária da Suécia, a empresa desenvolve tecnologias que vão desde simples SMS até mensagens interativas e avançadas baseadas em inteligência artificial (IA). De maneira geral, se você recebeu um código por mensagem de texto, foi atendido por um robô, recebeu uma campanha no WhatsApp ou até fez uma videochamada — ou seja, apesar do foco do B2B, nem tudo que passa pela tecnologia da Sinch é publicidade —, tem grande chance de ter passado por alguma tecnologia da gigante sueca.

Durante sua recente visita ao Brasil, a CEO global da Sinch, Laurinda Pang, detalhou as estratégias e desafios da empresa, destacando a importância do mercado latino-americano. “O Brasil é um dos países mais avançados no uso de mensagens instantâneas, especialmente com o WhatsApp”, diz Pang.

A executiva ressalta que a receptividade dos consumidores brasileiros às interações digitais impulsiona a adoção de soluções mais sofisticadas. Para ela, esse comportamento do consumidor exige que as empresas invistam em automação e IA, aprimorando a experiência do cliente com respostas rápidas e personalizadas​.

"A maneira como os consumidores brasileiros interagem com as marcas por meio do WhatsApp está à frente de outros mercados. Isso nos permite aplicar soluções de IA e automação de forma muito eficaz", afirma Mario Marchetti, head de operações para a América Latina da Sinch.

Segundo o executivo, os setores de varejo, bancos e telecomunicações são os que mais se destacam no uso do WhatsApp. "No varejo, vemos muitas marcas utilizando o canal para vendas diretas e suporte ao cliente, enquanto no setor financeiro, os bancos têm explorado o WhatsApp para notificações transacionais, suporte automatizado e até serviços de consultoria digital", diz.

O futuro das mensagens

As aquisições de empresas como Pathwire (e-mail), Inteliquent (voz) e MBlox (mensagens) permitiram à Sinch não só ampliar seu alcance global, mas também diversificar suas fontes de receita.

Pang explicou que, embora o foco em mensagens seja central, a integração de novas tecnologias como chatbots e soluções de IA tem sido crucial. “A IA nos ajuda a otimizar o atendimento ao cliente, garantindo que a interação seja mais humana e eficiente”, afirmou​​.

A empresa tem mostrado sua capacidade de adaptação a diferentes mercados. Enquanto no Brasil o WhatsApp é predominante, outros mercados, como os Estados Unidos, ainda são mais receptivos ao SMS.

“Embora o SMS não esteja desaparecendo, a tendência global é o aumento do uso de plataformas mais ricas, como RCS e WhatsApp”, afirma Pang. O RCS é como um SMS com funcionalidades extras: ele pode enviar imagens, gifs e vídeos, o que aumenta as chances de interação entre cliente e marca.

O Instagram e o Facebook Messenger também continuam sendo canais relevantes para o atendimento e engajamento do consumidor, principalmente no setor de e-commerce e serviços, segundo a empresa.

Segurança e futuro

Além das inovações tecnológicas, a segurança também é uma prioridade para a Sinch. Pang ressaltou a importância de manter a confiança do consumidor, especialmente no Brasil, onde o aumento das fraudes digitais exige tecnologias mais robustas.

“Estamos constantemente aprimorando nossas soluções para garantir que as interações sejam seguras e que as empresas possam proteger seus dados e os dos clientes”, disse a CEO​. A verificação de identidade, a tecnologia de autenticação e a comunicação por canais verificados são alguns dos pilares da Sinch para combater o problema.

A empresa está agora focada em um plano de crescimento, com expectativa de expandir ainda mais sua presença na América Latina. Segundo Pang, a Sinch está se concentrando em consolidar suas operações no Brasil e no México, com planos de expansão para outros países latino-americanos em breve.

“O mercado na América Latina é um dos mais avançados e temos muito o que aprender com os times da região”, conclui​.