Quais são os 15 maiores supermercados no Brasil e quanto eles faturam? Veja a lista

Faturamentos bilionários estampam a lista dos maiores supermercados do Brasil. Os números estão no ranking anual divulgado nesta terça-feira, 15, pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras).

Pelo nono ano consecutivo, o Grupo Carrefour mantém a liderança do ranking, com um faturamento de 120,6 bilhões de reais em 2024, representando um crescimento relevante em relação ao ano anterior. Há alguns meses, o Carrefour França fez uma proposta para fechar o capital da operação no Brasil. Recentemente, aumentou em pouco mais de 10% sua oferta para tirar o Atacadão, sua subsidiária brasileira da Bolsa.

Na sequência, o Assaí Atacadista ocupa o segundo lugar com 80,6 bilhões de reais em receita, enquanto o Mateus Supermercados, que domina as regiões Norte e Nordeste, alcançou 36,4 bilhões de reais, avançando uma posição no ranking em comparação a 2023.

Outros grandes nomes do setor incluem o Supermercados BH, que com 21,3 bilhões de reais ocupa o quarto lugar, e o Grupo Pão de Açúcar (GPA), que está logo atrás, com 20 bilhões de reais.

Os 15 maiores supermercados do Brasil em 2024

Carrefour (SP): faturamento de 120,6 bilhões de reais Assaí Atacadista (SP): faturamento de 80,6 bilhões de reais Mateus Supermercados (MA): faturamento de 36,4 bilhões de reais Supermercados BH (MG): faturamento de 21,3 bilhões de reais GPA (SP): faturamento de 20 bilhões de reais Irmãos Muffato (PR): faturamento de 17,4 bilhões de reais Grupo Pereira (SP/SC): faturamento de 15,3 bilhões de reais Mart Minas (MG): faturamento de 11,4 bilhões de reais Cencosud Brasil (SP): faturamento de 11,2 bilhões de reais Koch Supermercados (SC): faturamento de 10,3 bilhões de reais Plurix (SP): faturamento de 9,4 bilhões de reais Companhia Zaffari (RS): faturamento de 8,4 bilhões de reais DMA Distribuidora (MG): faturamento de 8,3 bilhões de reais Tenda Atacado (SP): faturamento de 7,4 bilhões de reais Grupo JC/Costa Atacadão (GO): faturamento de 7,3 bilhões de reais