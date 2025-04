Jaguatirica mantida em cativeiro como tiktoker é resgatada pelo Ibama no Pará

Uma jaguatirica que vivia ilegalmente em cativeiro em uma fazenda no município de Uruará, no Pará, foi resgatada por agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). A apreensão ocorreu após denúncia de que a fazendeira estava utilizando a imagem do animal em redes sociais, para fins de monetização.

Exploração indevida nas redes sociais

Nos vídeos publicados, o felino aparece em situações impróprias para um animal silvestre: no colo da influenciadora, deitado na cama, interagindo com cães, gatos, galinhas e até um cavalo. Ele também era alimentado com dieta inadequada à sua espécie.

Os agentes do Ibama constataram que os cães da fazenda apresentavam sinais de leishmaniose, doença que pode ser transmitida a felinos e humanos, com risco de morte.

Durante a vistoria, a jaguatirica foi encontrada em cima de um guarda-roupa em um quarto da residência. O animal tinha livre acesso à casa, inclusive a áreas onde eram armazenados herbicidas, colocando sua saúde em risco.

Reabilitação e retorno à natureza

A jaguatirica foi encaminhada a um Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Ibama, onde passará por um processo de reabilitação antes de ser reintroduzida à natureza.

Multa e sanções à fazendeira

A fazendeira foi autuada com multas que somam R$ 10 mil, com base na Lei de Crimes Ambientais, que proíbe a posse em cativeiro e a exploração de animais silvestres sem autorização legal. Ela também foi notificada a retirar as imagens das redes sociais, com multa diária em caso de descumprimento.

Ainda não se sabe a origem da jaguatirica.

“O animal pode ter sido vítima da caça da mãe ou ela pode ter se ausentado para buscar alimento e ele foi subtraído do habitat, o que configura crime”, afirma o superintendente do Ibama no Pará, Alex Lacerda de Souza. “Animais silvestres devem ser mantidos na natureza e não em contato com animais domésticos nem seres humanos. Só assim garantiremos a conservação dessas espécies”, conclui.

O resgate da jaguatirica evidencia a importância da proteção à fauna brasileira e da conscientização sobre a exploração ilegal de animais silvestres.