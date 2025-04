Guia italiano elege pizzaria de São Paulo como a melhor da América Latina; veja lista completa

A Leggera Pizza Napoletana, de São Paulo, foi eleita a melhor pizzaria da América Latina para o ano de 2025, segundo o influente guia italiano 50 Top Pizza. A revelação ocorreu durante uma cerimônia realizada na quinta-feira, 10, no Istituto Italiano di Cultura, no Rio de Janeiro. É o segundo ano consecutivo que o estabelecimento, que conta com duas unidades (em Perdizes e nos Jardins), conquista o primeiro lugar no ranking.

Em segundo lugar ficou a Ti Amo, comandada por Victoria e Carola Santoro, em Buenos Aires, na Argentina. Já a terceira posição foi para a Allería, localizada em Providencia, no Chile. Este ano, o país com maior representação no ranking foi o Brasil, com 25 pizzarias, seguido pelo Chile, com seis, e pela Argentina, com cinco. As cidades mais representadas foram São Paulo e Rio de Janeiro, ambas com seis pizzarias cada, seguidas de Buenos Aires, com três.

De acordo com a organização da lista, as 11 primeiras pizzarias da 50 Top Pizza América Latina 2025 — uma a mais do que no ano passado — garantem acesso automático ao ranking das 100 Melhores Pizzarias do Mundo. Durante a cerimônia, os 11 primeiros colocados receberam o Golden Ticket, o passe que dá acesso à cerimônia do 50 Top Pizza World 2025, marcada para o dia 8 de setembro de 2025, em Nápoles, na Itália.

A vencedora

A Leggera Pizza Napoletana é a primeira pizzaria no Brasil a utilizar o tomate San Marzano DOP, considerado a "alma da pizza napoletana" e o "ouro vermelho" da gastronomia italiana. A iguaria é agora usada em todas as pizzas de base rossa (molho vermelho) da casa.

Entre os lançamentos recentes, destaque para a Cacio e Ragù (R$ 85), criação do chef André Guido. A pizza leva sottofesa di Wagyu al Ragù di San Marzano DOP (posterior de Wagyu cozido lentamente ao pomodoro San Marzano), queijo Caciocavallo de búfala curado por nove meses, ricota de búfala, parmesão, azeite e mini greens.

As 50 melhores pizzarias da América Latina

1º lugar – Leggera Pizza Napoletana (São Paulo, Brasil) – Melhor pizzaria da América Latina

2º – Ti Amo Pizzeria (Adrogué, Argentina)

3º – Allería (Providencia, Chile)

4º – Ferro e Farinha (Rio de Janeiro, Brasil)

5º – (empate) QT Pizza Bar (São Paulo, Brasil) e A Pizza da Mooca (São Paulo, Brasil)

6º – Flama (Miraflores, Peru)

7º – Unica Pizzeria (São Paulo, Brasil)

8º – Portorossa (Pampatar, Venezuela)

9º – La Clásica (San Salvador, El Salvador)

10º – L’Incanto (Punta del Este, Uruguai)

11º – Veridiana (São Paulo, Brasil)

12º – Ardente (Cidade do México, México)

13º – Atte. Pizzeria Napoletana (Buenos Aires, Argentina)

14º – Imilla Alzada (La Paz, Bolívia)

15º – Grazie (Maceió, Brasil)

16º – Capricciosa (Rio de Janeiro, Brasil)

17º – Chichilo’s (Santa Fe, Argentina)

18º – Baco Pizzaria (Brasília, Brasil)

19º – Siamo nel Forno (Buenos Aires, Argentina)

20º – 400 Pizzería (Providencia, Chile)

21º – Coltivi (Rio de Janeiro, Brasil)

22º – Pizzardi Artigianale (Bogotá, Colômbia)

23º – Grazie Napoli (Santo André, Brasil)

24° – Luigia (Foz do Iguaçu, Brasil)

25º – Nuvola (Buenos Aires, Argentina)

26º – Quintal 333 (Governador Valadares, Brasil)

27º – Davvero Pizzaria (Ñuñoa, Chile)

28º – Di Bari Pizza (São Paulo, Brasil)

29º – Paradiso (Pedro Juan Caballero, Paraguai)

30° – Capri (Lo Barnechea, Chile)

31° – St Giovanni’s (Las Condes, Chile)

32° – Otto e Mezzo Pizza Verace (Bento Gonçalves, Brasil)

33º – Frasca (Carlos Barbosa, Brasil)

34º – Il Caminetto (Santo Domingo, República Dominicana)

35º – Vinny’s (Brasília, Brasil)

36° – Bento Pizzeria (Rio de Janeiro, Brasil)

37º – Pizza di Casabona (Santos, Brasil)

38º – L’Aperó (Cidade da Guatemala, Guatemala)

39º – Raffaella (Las Condes, Chile)

40º – La Nonna (Aguascalientes, México)

41º – Bambina (Caguas, Porto Rico)

42º – Ella Pizzaria (Rio de Janeiro, Brasil)

43º – Piccola Fattoria (Rio de Janeiro, Brasil)

44º – Dopodomani Pizza Gourmand (Chacao, Venezuela)

45º – Wilma’s Pizza (Ourinhos, Brasil)

46º – Seba’s (Uvita, Costa Rica)

47º – Grosso (Assunção, Paraguai)

48º – Le Mani Pizza Napoletana (Passo Fundo, Brasil)

49º – Vallino Pizzeria Napoletana (Domingos Martins, Brasil)

50° (empate) La Bella Pizza (Cali, Colômbia) e CIAO (Porto Alegre, Brasil)

*O total dá mais de 50 por conta dos empates