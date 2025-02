DeepSeek volta a permitir que sua IA seja usada em chatbots personalizados

A startup chinesa DeepSeek voltou a liberar o acesso a sua interface de programação após anunciar há quase três semanas que iria restringir o acesso à sua API para evitar sobrecarga no sistema. O movimento ocorre em meio a escalada da competição de empresas de IA na China.

As recargas foram retomadas, mas os recursos do servidor irão continuar sobrecarregados durante o dia, reportou a Bloomberg com base na declaração de um representante da empresa em um grupo oficial no WeChat.

A startup chamou atenção do mundo após lançar seu modelo de linguagem R1-DeepSeek, que supera em alguns parâmetros a IA da OpenAI apesar de precisar apenas de uma fração dos recursos.

Desde o fim de janeiro, a empresa observou aumento significativo na demanda por seus serviços. Na primeira semana de fevereiro, as dificuldades advindas da escassez de capacidade computacional dos provedores fez com que a empresa restringisse o acesso a sua API.

A DeepSeek retornou com as recargas no mesmo dia em que o grupo Alibaba lançou uma prévia de seu último modelo de IA QwQ-Max, diz a Bloomberg. O grupo também revelou intenções de tornar sua IA de código aberto, como no caso da DeepSeek.

A competição no setor de IA da China tem crescido cada vez mais. A própria Alibaba afirmou que irá investir US$ 53 bilhões em IA e computação de nuvem nos próximos três anos. Já a Baidu irá liberar o acesso gratuito a sua IA Ernie Bot a partir de primeiro de abril graças a redução dos custos e avanços tecnológicos.