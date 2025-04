WhatsApp deixará de funcionar em 21 modelos de celulares a partir de abril; veja lista

A partir de abril, 21 modelos de smartphones perderão o suporte ao WhatsApp, segundo comunicado da Meta, empresa responsável pelo aplicativo. Os celulares afetados são aqueles com sistemas operacionais mais antigos, como versões anteriores ao Android 5.0 ou ao iOS 12.

A Meta justifica a decisão dizendo que “aparelhos e softwares estão sempre mudando”, o que exige atualizações constantes para manter o funcionamento do app. “Verificamos regularmente quais sistemas operacionais são compatíveis com o WhatsApp e fazemos as devidas atualizações”, informou a empresa.

Entre os modelos que perderão suporte estão celulares populares de marcas como Apple, Samsung, Motorola, LG, Sony e HTC. Veja a lista:

Apple

iPhone 5

iPhone 5c

Galaxy S3

Galaxy Note 2

Galaxy Ace 3

Galaxy S4 Mini

Moto G (1ª geração)

Razr HD

Moto E 2014

Optimus G

Nexus 4

G2 Mini

L90

Xperia Z

Xperia SP

Xperia T

Xperia V

One X

One X+

Desire 500

Desire 601

Usuários desses aparelhos ainda poderão manter o uso do WhatsApp temporariamente se desativarem as atualizações automáticas do aplicativo, o que pode estender o funcionamento por mais algum tempo. No entanto, essa é apenas uma medida paliativa até a migração para um modelo compatível.

O WhatsApp promete alertar os usuários afetados quando a data da descontinuação estiver próxima. A empresa enviará notificações dentro do próprio app para lembrar da necessidade de atualização de sistema ou troca de aparelho.

Modelos de iPhone com iOS abaixo de 15.1 também perderão suporte em maio

Além da lista de aparelhos desativados em abril, o WhatsApp informou que, a partir de 5 de maio, iPhones com sistema inferior ao iOS 15.1 também deixarão de ser compatíveis com o aplicativo.

Para verificar qual a versão do sistema operacional do seu celular, siga os passos abaixo:

No iPhone (iOS):

Acesse “Ajustes” → “Geral” → “Sobre” → Verifique a versão do iOS instalada.

No Android:

Abra “Configurações” → “Sobre o dispositivo” → Procure a informação “Versão do Android”.