México busca diálogo com EUA para evitar tarifa de 21% sobre tomates

O México busca dialogar com os Estados Unidos para evitar a tarifa de 20,91% anunciada sobre tomates mexicanos devido a acusações “descabidas” de concorrência desleal ou dumping, disse nesta terça-feira o secretário de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Julio Berdegué.

“Como a presidente (Claudia Sheinbaum) sempre disse, estamos buscando o diálogo e veremos como isso vai terminar. É muito importante dizer a vocês que essas medidas, essas investigações antidumping são comuns”, declarou Berdegué em entrevista coletiva.

O secretário afirmou que restam 90 dias para evitar a taxa sobre os tomates mexicanos que os EUA anunciaram ontem, a partir de 14 de julho, argumentando que o atual sistema tarifário para esses produtos “não protege” os produtores americanos das “importações mexicanas com preços injustos”.

A medida envolve a reversão do acordo comercial para esses produtos estabelecido em 2019 pelo primeiro governo de Donald Trump e foi articulada por meio de uma “ordem antidumping” por causa de preços artificialmente baixos, na visão de Washington.

“Os produtores de tomate da Flórida nos acusaram, em nossa opinião sem razão, de que os produtores mexicanos vendem seus tomates nos EUA abaixo do custo, o que não é verdade, mas eles estão nessa história há décadas”, comentou Berdegué sobre o assunto.

O secretário mexicano advertiu sobre o aumento do custo dos alimentos nos EUA, onde afirmou que 90% dos tomates importados pelo país são mexicanos e que, no total, seis em cada dez tomates consumidos no país vêm do México.

“Eles não podem nos substituir porque não há muitos outros países que produzam essa quantidade de tomates excelentes a um preço muito conveniente. O que eles vão fazer? Simplesmente pagarão 21% a mais por seus tomates”, finalizou.