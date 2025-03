CadÚnico 2025: veja o que muda e como a atualização diminui fraudes

O Sistema de Cadastro Único passará por uma reformulação coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

As mudanças visam aumentar a segurança, combater fraudes de forma mais eficiente, agilizar a atualização cadastral e melhorar a integração com outras bases de dados do Governo Federal. As famílias já inscritas não precisam tomar nenhuma ação, pois continuarão acessando normalmente os benefícios.

A reformulação busca automatizar o preenchimento de informações, reduzindo erros e tornando o atendimento pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS) mais rápido.

Processos que antes levavam meses para serem concluídos agora serão realizados em poucos dias, graças à automatização e à integração de dados. Além disso, será implementada uma plataforma de monitoramento e gestão de riscos para reforçar a segurança e evitar fraudes, incluindo ataques cibernéticos.

Para Letícia Bartholo, secretária de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único do MDS, a modernização reforça o direito das famílias de acessar os programas sociais. “O novo cadastro é uma grande entrega. Ele vai facilitar a vida de quem faz o cadastramento, mas principalmente a vida de quem vai se cadastrar, porque tornará o cadastramento e a atualização de dados sempre mais rápidos e mais ágeis”.

Mais do que um sistema de inclusão e atualização de dados, o Novo Cadastro Único contará com um portal integrado que reúne ferramentas de capacitação, relatórios analíticos e mecanismos de gerenciamento de riscos.

Com a atualização, ao inserir o Cadastro de Pessoa Física (CPF) de um beneficiário, o sistema automaticamente verificará informações em diversas bases do Governo Federal, como registros de óbitos e nascimentos, Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), Receita Federal e Previdência Social.

Atualmente, o CadÚnico conta com cerca de 90 milhões de inscritos, distribuídos em mais de 40 milhões de famílias em todos os municípios do Brasil.

Acesso Offline e Formulários Impressos

Outra novidade será a possibilidade de preenchimento offline do Cadastro Único em dispositivos móveis, como celulares e tablets. Esse recurso permitirá a coleta de dados em locais sem conexão com a internet, facilitando o trabalho dos entrevistadores sociais. Assim que o profissional retornar à unidade de atendimento, poderá transferir as informações diretamente para o sistema, eliminando a necessidade de transcrição manual.

Apesar da digitalização, os formulários impressos continuarão disponíveis para inscrição e atualização cadastral sempre que necessário.

O que é o Cadastro Único?

O Cadastro Único é um banco de dados público eletrônico voltado à coleta, processamento e organização de informações socioeconômicas de famílias de baixa renda, permitindo seu acesso a programas sociais.

“O Cadastro foi uma tecnologia social mundialmente reconhecida, que inspirou várias iniciativas internacionais, e que agora retoma esse lugar. Nós trazemos grandes inovações tecnológicas que colocam o Cadastro em 2025. E a tecnologia é boa para a política social. Temos que pensá-la como algo que facilita a vida das pessoas e de quem trabalha no serviço público”, enfatizou Letícia Bartholo.

Atualmente, mais de 40 programas do governo federal utilizam o Cadastro Único para conceder benefícios, entre eles o Bolsa Família, o Benefício de Prestação Continuada (BPC), o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), o Programa Cisternas, o Acredita no Primeiro Passo, o Pé-de-Meia e o Minha Casa, Minha Vida.