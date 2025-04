Instagram inicia testes de localização em tempo real dos usuários no Brasil; entenda como funciona

O Instagram deu início aos primeiros testes de um novo recurso que permite exibir a localização em tempo real dos usuários para seus seguidores, informou a Meta ao g1.

No Brasil, o Instagram Map está disponível apenas para algumas pessoas e ainda não há previsão de quando ficará disponível para todos. "Estamos realizando um teste que permite que as pessoas optem por compartilhar sua última localização ativa com um grupo específico de pessoas", destacou a empresa.

A Meta deixou claro que o desenvolvimento do Instagram Map prioriza a segurança e oferece maneiras fáceis de controlar quem pode acessar a localização do usuário. O recurso permitirá ocultar locais específicos, como o endereço de trabalho, e emitirá lembretes para que as pessoas compartilhem sua localização apenas com quem confiam.

Como funciona?

Vídeos produzidos para o TikTok deram evidência à funcionalidade e mostram como a ferramenta funciona: sempre que o usuário abrir o Instagram, a localização exata será atualizada. O recurso permite que a informação seja exibida na aba de mensagens diretas, ao lado das notas, com um ícone de globo e o nome "Mapa".

O Instagram oferece a opção de compartilhamento com seguidores em comum e amigos próximos, mas há também a possibilidade de deixar a localização oculta, ativando o "modo invisível".

A dona do Instagram destacou que a ferramenta não vem habilitada por padrão e precisa ser ativada manualmente — podendo ser desativada a qualquer momento depois.