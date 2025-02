Quem são os bilionários mais amados (e odiados) dos EUA?

Uma pesquisa do Instituto Ipsos em parceria com a Reuters mostra que, nos Estados Unidos, ser bilionário não significa ser popular. Enquanto Warren Buffett lidera como o mais bem avaliado, nomes como Mark Zuckerberg, Jeff Bezos e Elon Musk enfrentam altos índices de rejeição.

A pesquisa ouviu 4.145 adultos americanos e revelou a percepção do público sobre os 10 bilionários mais ricos do país. Entre os achados, um dado chama a atenção: muitos dos entrevistados sequer conhecem alguns dos magnatas da tecnologia.

Clube dos bilionários: quem tem mais de US$ 100 bilhões em patrimônio?

O mais rejeitado

Mark Zuckerberg, CEO da Meta, é o bilionário com maior índice de rejeição. Segundo o levantamento, 64% dos entrevistados afirmam ter uma visão desfavorável do empresário, que tem uma fortuna estimada em US$ 181 bilhões.

Na sequência, aparecem Elon Musk e Jeff Bezos, ambos com 55% de rejeição (até nisso eles competem). Apesar disso, Musk tem um índice de aprovação maior (39%) do que o fundador da Amazon (29%).

O mais popular

Warren Buffett, CEO da Berkshire Hathaway, se destaca como o bilionário mais bem avaliado. Ele recebeu 52% de opiniões favoráveis, enquanto 26% dos entrevistados afirmaram não gostar dele.

Outro nome bem posicionado é Bill Gates, fundador da Microsoft. Ele tem 49% de aprovação, mas também enfrenta uma rejeição significativa, com 43% de avaliações negativas.

Amigos de longa data, Bill Gates (esquerda) e Warren Buffett (direita) jogam tênis de mesa em evento (Daniel Acker/Bloomberg via/Getty Images)

Quem é o mais esquecido?

Embora sejam alguns dos homens mais ricos do mundo, nomes como Sergey Brin e Larry Page, cofundadores do Google, são amplamente desconhecidos pelo público americano. Brin, por exemplo, não é reconhecido por 72% dos entrevistados.

O mesmo acontece com Larry Page (69%) e Larry Ellison, da Oracle (64%). Esses números indicam que, mesmo acumulando bilhões, a fama pode não acompanhar o saldo bancário.

O bilionário mais controverso

Elon Musk divide opiniões como poucos. Apesar de ser um dos mais rejeitados (55%), ele também tem um dos maiores índices de aprovação (39%), ficando atrás apenas de Buffett e Gates. Sua presença constante nas redes sociais e decisões polêmicas à frente da Tesla e da rede X — e agora, do governo americano — parecem ter um efeito misto na percepção do público.

Como os bilionários dos EUA são vistos? Veja a lista completa

Warren Buffett (Berkshire Hathaway) – 52% favorável | 26% desfavorável | 18% nunca ouviram falar

– 52% favorável | 26% desfavorável | 18% nunca ouviram falar Bill Gates (Microsoft) – 49% favorável | 43% desfavorável | 5% nunca ouviram falar

– 49% favorável | 43% desfavorável | 5% nunca ouviram falar Elon Musk (Tesla/X) – 39% favorável | 55% desfavorável | 4% nunca ouviram falar

– 39% favorável | 55% desfavorável | 4% nunca ouviram falar Michael Bloomberg (Bloomberg LP) – 29% favorável | 39% desfavorável | 29% nunca ouviram falar

– 29% favorável | 39% desfavorável | 29% nunca ouviram falar Jeff Bezos (Amazon) – 29% favorável | 55% desfavorável | 13% nunca ouviram falar

– 29% favorável | 55% desfavorável | 13% nunca ouviram falar Mark Zuckerberg (Meta) – 26% favorável | 64% desfavorável | 7% nunca ouviram falar

– 26% favorável | 64% desfavorável | 7% nunca ouviram falar Steve Ballmer (Microsoft) – 16% favorável | 17% desfavorável | 65% nunca ouviram falar

– 16% favorável | 17% desfavorável | 65% nunca ouviram falar Larry Ellison (Oracle) – 13% favorável | 20% desfavorável | 64% nunca ouviram falar

– 13% favorável | 20% desfavorável | 64% nunca ouviram falar Larry Page (Google) – 11% favorável | 17% desfavorável | 69% nunca ouviram falar

– 11% favorável | 17% desfavorável | 69% nunca ouviram falar Sergey Brin (Google) – 9% favorável | 16% desfavorável | 72% nunca ouviram falar