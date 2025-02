Trump instrui Musk a verificar se Fort Knox mantém reservas de ouro

O empresário Elon Musk, que lidera o Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) dos Estados Unidos, disse nesta quinta-feira que o presidente do país, Donald Trump, o encarregou de comprovar que Fort Knox, o lendário depósito de reservas de ouro no estado de Kentucky, ainda mantém essa riqueza.

“É o ouro do povo. É o seu ouro. Portanto, acho que vocês têm o direito de vê-lo, de fazer um 'tour”, disse Musk ma Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), um fórum de direita realizado até sábado nos arredores de Washington.

O também proprietário da rede social X e CEO da Tesla e da SpaceX acrescentou que adoraria conhecer o local, que fica em um complexo do Exército e é um dos mais protegidos do mundo.

Na quarta-feira, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, confirmou que Fort Knox ainda possui esse ouro.

“Fazemos uma auditoria todo ano. Todo o ouro está presente e é contabilizado”, declarou.

De acordo com a US Mint, a Casa da Moeda americana, existem 147,3 milhões de onças troy de ouro armazenadas em Fort Knox, cerca de metade do ouro armazenado pelo Departamento do Tesouro.