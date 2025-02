Bill Gates revela característica número 1 que o diferencia dos outros: ‘É crucial para meu sucesso’

Para Bill Gates, um traço de personalidade o diferenciou e impulsionou sua trajetória de sucesso: a curiosidade incessante.

O cofundador da Microsoft afirma que essa característica não apenas moldou sua carreira, mas também foi determinante para sua capacidade de liderança e tomada de decisões estratégicas. As informações foram retiradas da CNBC Make It.

Algo que está com ele desde pequeno

Desde a infância, Gates demonstrava um apetite insaciável pelo conhecimento.

Aos 9 anos, leu toda a coleção da enciclopédia World Book de sua família, mergulhando em uma ampla gama de temas. Esse hábito de buscar aprendizado contínuo o acompanhou ao longo da vida e da carreira.

Durante seu período na Universidade de Harvard, Gates não se limitou a disciplinas ligadas à matemática e à ciência da computação. Pelo contrário, optou por uma formação multidisciplinar, estudando desde justiça criminal até história britânica.

Para ele, esse conhecimento diversificado teve um impacto direto em sua capacidade de liderar. As aulas de psicologia o ajudaram a desenvolver habilidades sociais essenciais para comandar equipes, enquanto as de economia foram fundamentais para gerir uma das maiores empresas do mundo.

“Eu utilizei quase todo o conhecimento que adquiri e fiquei feliz por ter tido a curiosidade de explorar diferentes áreas”, afirma Gates.

Uma lição para quem deseja ser um líder

Ao deixar o cargo de CEO da Microsoft em 2000, sua curiosidade continuou sendo um motor para novas iniciativas. Seu interesse por temas como saúde global e mudanças climáticas o levou a direcionar grande parte de seu tempo e recursos para a filantropia. A Fundação Bill & Melinda Gates, por exemplo, nasceu desse desejo de aplicar o conhecimento adquirido em benefício da sociedade.

A história de Gates destaca um princípio fundamental da liderança eficaz: a necessidade de um aprendizado contínuo e de uma visão abrangente do mundo.

Em um cenário de negócios cada vez mais dinâmico, líderes que desenvolvem a capacidade de aprender constantemente e conectar diferentes áreas do conhecimento estão mais preparados para inovar, tomar decisões assertivas e conduzir equipes com excelência.

