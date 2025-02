Perfil de Moraes no X, rede social de Elon Musk, fica indisponível

A saída de de Moraes da plataforma X acontece um dia depois de o ministro aplicar uma multa de R$ 8,1 milhões à empresa por não cumprir uma decisão judicial. A penalidade foi determinada no contexto de um inquérito que investiga o envolvimento do blogueiro Allan dos Santos em crimes nas redes sociais.

Moraes havia ordenado o bloqueio da conta do influenciador bolsonarista e solicitado dados cadastrais do perfil. A plataforma atendeu parcialmente à ordem, removendo a conta, mas alegou que "as operadoras do X não coletam dados cadastrais", deixando de fornecer as informações exigidas.

Diante do descumprimento, o ministro impôs uma multa de R$ 100 mil por dia, que se acumulou até alcançar o valor milionário. Em outubro de 2024, Moraes determinou que a Secretaria Judiciária do STF corrigisse e calculasse a penalidade, resultando no montante final.

A decisão aprofundou o embate entre a Justiça brasileira e a empresa de Elon Musk, que já contestou publicamente algumas determinações do Supremo e tem adotado uma postura mais permissiva quanto ao conteúdo publicado na plataforma.