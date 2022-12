Relembre os principais eventos de inovação de 2022 — e veja o que esperar para 2023

Com o arrefecimento da pandemia, 2022 foi um ano de retomada para os grandes eventos. Conferências de tecnologia, inovação e negócios voltaram a acontecer em larga escala no mundo todo, e no Brasil não foi diferente. O país deu lugar a grandes conferências de empreendedorismo globais, e que devem voltar a acontecer com regularidade daqui em diante.

Para destacar os encontros presenciais de grande porte — e com foco em negócios — que aconteceram ao longo do ano, a EXAME preparou uma lista com os principais eventos de inovação em 2022. Também selecionamos os principais eventos de inovação de 2023 para quem já quer colocar grandes seminários e congressos na agenda para o próximo ano.

A agenda de inovação de 2022

Relembre alguns dos principais eventos de inovação e negócios de 2022, e as coberturas da EXAME sobre cada um deles.

South Summit

O festival de inovação europeu foi trazido ao Brasil pela primeira vez em 2022. Em Porto Alegre, investidores, representantes de grandes empresas e fundadores de startups discutiram temas como sustentabilidade, diversidade e mecanismos de fomento ao ecossistema de inovação local.

Startup Summit

Com sede em Florianópolis (SC), o Startup Summit é um evento do Sebrae, da Associação Catarinense de Tecnologia (Acate) e da Associação Comercial e Industrial de Florianópolis (ACIF). Durante o mês de agosto, o evento recebeu pelo menos 5.000 visitantes, entre investidores, fundadores de startups e entusiastas da inovação da região Sul do país e também 120 startups de diferentes estágios de desenvolvimento.

RD Summit

Principal evento de marketing da atualidade, o RD Summit é organizado pela catarinense RD Station. Há 10 anos em Florianópolis, em 2023 o RD Summit vem pela primeira vez a São Paulo, numa tentativa de ampliar o acesso e o conforto dos milhares de visitantes.

Gramado Summit

O Gramado Summit reúne anualmente experts de inovação, startups e corporações para exposições, palestras e workshops. Promovido desde 2017, o evento nasceu para ser pivô do crescimento da região gaúcha como um grande catalisador do empreendedorismo nacional. A edição de 2022 reuniu 6.000 pessoas.

ABF Franchising Expo

A ABF Franchising Expo é a maior feira de exposições e principal evento ligado a setor de franquias no Brasil. Durante o evento, redes de franquia de todo o Brasil expõem seus produtos, serviços e anunciam novidades.

VTEX Day

O VTEX Day é o principal evento de inovação, varejo e transformação digital da América Latina. O evento busca promover a discussão das principais tendências envolvendo esses temas. Em 2022, contou com a participação de grandes nomes como o do empresário Abílio Diniz, David Schonthal, escritor e professor na Kellogg School of Management e também Lewis Hamilton, heptcampeão de Fórmula 1.

Eventos de inovação em 2023

Alguns organizadores já antecipam sua programação para 2023, divulgando datas para seus principais eventos ao longo do ano. Confira, abaixo, os principais eventos de inovação e empreendedorismo de 2023 — e suas respectivas datas.

SXSW

Austin (EUA) - 10 a 19 de março de 2023

Bossa Summit

23 e 24 de março - São Paulo (SP)

South Summit Brasil

De 29 a 31 de março – Porto Alegre (RS)

Gramado Summit

De 12 a 14 de abril – Gramado (RS)

Web Summit

De 1º a 4 de maio – Rio de Janeiro (RJ)

Startup Summit

23 a 25 de agosto - Florianópolis (SC)

FIRE Festival

24 a 26 de agosto - Belo Horizonte (MG)

Promovido pelo unicórnio mineiro Hotmart desde 2015, o FIRE Festival reúne empreendedores e influenciadores para a discussão de assuntos relacionados à criatividade, economia digital e principais tendências de marketing para o Brasil e América Latina.

RD Summit

8 a 10 de novembro - São Paulo (SP)