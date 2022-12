7 eventos de inovação no Brasil que você não pode perder em 2023

Após um longo período de seca — e outro período em modo híbrido — os eventos finalmente voltaram. E para quem trabalha com inovação, esses eventos têm um gostinho a mais por proporcionar algo ainda raro no mercado: networking de alto valor.

E agora é a melhor hora para você dar uma atenção especial a esses eventos, sabe por quê? Com todos voltando, todos estão lutando — e oferecendo tudo o que tem — por apenas uma coisa: a sua atenção.

Para ajudá-lo a se planejar para 2023, compilamos uma lista das principais conferências do ano. Confira agora:

Go Digital Festival 2023

De 26 a 28 de janeiro – Recife

Fique por dentro das maiores tendências do mundo digital. O evento vai contar com empreendedores e influenciadores como Carol Paiffer, Caio Carneiro, João Kepler, entre vários outros, em três palcos diferentes. Aprenda as novas tendências de crescimento do mundo digital, marketing, tecnologias e inovações no mundo virtual.

Smart City

De 22 a 24 de março – Curitiba

Conectando cidades, pessoas e tecnologia. o Smart City Expo Curitiba reúne especialistas de todas as áreas para compartilhar ideias e soluções sobre como criar um futuro melhor e mais sustentável para as cidades e seus cidadãos. Não tem amadores interessados nesse assunto, então você já imagina o nível dos profissionais presentes.

South Summit Brasil

De 29 a 31 de março – Porto Alegre

As startups mais disruptivas e os principais speakers de todo o mundo se encontram aqui. Prepare-se para encontrar investidores internacionais de destaque ansiosos para criar conexões e empresas high level à procura de oportunidades de negócio. É outra oportunidade imperdível para você conhecer um vasto ecossistema empresarial.

Expo Inovação

Sem data definida – Joinville (SC)

Tem como principal objetivo promover a inovação em seus diversos formatos para fortalecer o desenvolvimento do ecossistema de inovação em Joinville e região. Em três noites de palestras, você vai passar literalmente imerso em um único assunto: inovação. É um evento bem segmentado e ótimo para networking.

Gramado Summit

De 12 a 14 de abril – Gramado (RS)

Faça parte do maior brainstorming da América Latina. O Gramado Summit reúne anualmente experts de inovação, startups e corporações para exposições, palestras e workshops. Além disso, é sua chance de estudar inovação em uma das cidades mais bonitas do Brasil. Te encontro lá?

Web Summit

De 1º a 4 de maio – Rio de Janeiro

Esperando receber 15 mil pessoas, o Web Summit é considerado um dos maiores eventos de tecnologia do mundo. Realizado anualmente desde 2009, suas edições até então, eram feitas exclusivamente na Europa. Agora, acontece no Rio de Janeiro. E já conta com vários nomes internacionais de peso. Então, pelo amor de sua carreira, não vá perder essa chance.

Digitalks Expo

Dias 23 e 24 de agosto – São Paulo

O principal evento de negócios do Universo Digital do país. É como se autodenomina o Digitalks. Mas também, não é pra pouco. O evento reúne líderes de empresas como Google, Microsoft, Tiktok, entre outras… para debater inovação e o futuro da economia digital. Se eu te ver lá, vou ter certeza que é um profissional de alto nível.

Como estar preparado para esses eventos?

Para que a sua experiência seja 100% proveitosa, você precisa se preparar. Digo isso porque quanto mais avançado você for, melhor será a qualidade do seu networking e das rodas de conversa que você participa.

