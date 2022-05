Estas são as 4 startups mais inovadoras do mundo em 2022

Um levantamento feito pela GoAd Media, agência de curadoria de conteúdo em marketing e publicidade digital, selecionou as quatro startups mais inovadoras do mundo em 2022. Entre as pequenas tecnológicas estão companhias que estão revolucionando o setor de saúde, construção e sustentabilidade ao redor do mundo.

A agência fez uma curadoria com base em 12 festivais de inovação globais recentes, como o South By Southwest (SXSW) e o Web Summit, festival de inovação de Lisboa, Portugal. Além de incluir as empresas que receberam algum destaque nas ocasiões, a GoAd Media também considerou os feedbacks e comentários feitos por pessoas e empresas a respeito dessas startups.

Na avaliação, a consultoria considerou o real impacto que pode ser criado por essas empresas, e considerou quatro principais categorias: Smart Cities, Metaverso, Sustentabilidade e Healthtechs. O método de pesquisa, bem como os modelos de negócios dessas empresas foram apresentados durante o primeiro dia do South Summit Brasil, que acontece em Porto Alegre. Conheça, abaixo, cada uma delas:

As startups mais inovadoras do mundo

Icon

Selecionada pela GoAd na categoria Smart Cities, a startup Icon, de Austin, no Texas (EUA), é voltada ao mercado de construção imobiliária. A empresa basicamente funciona como uma mega impressora 3D para casas e outros imóveis. A Icon foi reconhecida, durante o SXSW, como uma das mais inovadoras do mundo, graças à proposta de agilizar o processo de construção civil.

PerfectCorp

Em Metaverso, a GoAd selecionou a startup PerfectCorp, de Taiwan. A empresa desenenvolve NFT's (propriedades digitais rastreáveis) para a indústria de beleza e moda, permitindo que empresas do setor comercializem seus produtos no ambiente digital do metaverso. Um exemplo de solução criada pela Perfect Corp são os provadores virtuais para maquiagens e acessórios.

NotPla

Na categoria sustentabilidade, que inclui empresas com soluções de descarte e reciclagem de lixo, novas fontes de energia e inovação, está a NotPla, startup de Estocolmo, na Suécia. A NotPla desenvolveu um substituto ao plástico à base de algas marinhas, com foco na indústria de bebidas. Comestível é biodegradável, o produto se decompõe em seis semanas.

Ara

A Ara, fundada em São Francisco, nos Estados Unidos, criou um dispositivo vestível para auxiliar deficientes visuais nas grandes cidades. A tecnologia, segundo a empresa, é mesma usada em carros autônomos, e serve para guiar pessoas com deficiência visual nas ruas, ajudando-as a desviar de obstáculos e emitindo alertas de segurança. A startup foi considerada a mais inovadora na categoria Healthtechs.