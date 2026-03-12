Negócios

Elon Musk ganha quase R$ 5 milhões a cada 1 minuto

Com patrimônio estimado em US$ 839 bilhões, fundador da Tesla e da SpaceX viu riqueza crescer cerca de US$ 500 bilhões em um ano — o equivalente a milhões por minuto

Elon Musk: bilionário é CEO do X (antigo Twitter), Tesla e da SpaceX (Mandel NGAN / AFP/AFP)

Publicado em 12 de março de 2026 às 08h52.

A fortuna de Elon Musk cresceu em um ritmo tão acelerado no último ano que seus ganhos podem ser medidos em minutos. Segundo estimativas da Forbes divulgadas na terça-feira, 10, o patrimônio do empresário aumentou cerca de US$ 497 bilhões em 12 meseso maior crescimento anual registrado para um bilionário.

Na prática, isso significa que Musk acumulou cerca de R$ 4,9 milhões (US$ 950 mil na cotação atual) por minuto ao longo do último ano. Em apenas 60 segundos, o crescimento de sua fortuna equivale ao prêmio de uma pequena loteria para a maioria das pessoas.

Esse ritmo também representa aproximadamente R$ 296 milhões (US$ 57 milhões na cotação atual) por hora ou cerca de R$ 7,12 bilhões (US$ 1,37 bilhão na cotação atual) por dia.

Fortuna já supera R$ 4 trilhões

Com patrimônio estimado em R$ 4,36 trilhões (US$ 839 bilhões na cotação atual), Musk possui hoje uma fortuna equivalente a aproximadamente 40% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, que ficou próximo de R$ 11 trilhões em 2025.

Essa vantagem também o coloca com ampla folga na liderança do ranking global de riqueza. O segundo colocado da lista, o cofundador do Google Larry Page, possui cerca de R$ 1,34 trilhão (US$ 257 bilhões na cotação atual).

SpaceX lidera valorização

Grande parte da fortuna de Musk está concentrada em duas empresas: SpaceX e Tesla.

A SpaceX se tornou o ativo mais valioso do empresário. Musk possui cerca de R$ 2,8 trilhões (US$ 542 bilhões na cotação atual) em participação na companhia.

A empresa ganhou ainda mais valor após integrar suas operações com a startup de inteligência artificial xAI, criando uma companhia avaliada em cerca de R$ 6,5 trilhões (US$ 1,25 trilhão na cotação atual).

Primeiro trilionário da história?

Com a velocidade atual de crescimento, analistas discutem a possibilidade de Musk se tornar o primeiro trilionário da história.

Projeções indicam que isso poderia acontecer antes de 2033, caso o valor de mercado de empresas como Tesla e SpaceX continue avançando.

Se isso ocorrer, o empresário ampliará ainda mais um feito que entrou para a história econômica: o maior salto de riqueza registrado para uma pessoa em apenas um ano.

