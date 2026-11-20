A Black Friday ganhou mais um concorrente na disputa pela atenção do consumidor. Além de marketplaces, redes sociais, influenciadores e buscadores, a inteligência artificial começa a entrar na lista de ferramentas usadas para pesquisar produtos, comparar preços e encontrar ofertas. O problema é que, mesmo com mais gente recorrendo à tecnologia, a confiança nas respostas ainda tem limites.

É o que mostra uma pesquisa da Totvs em parceria com o Opinion Box. Segundo o levantamento, 53% dos consumidores brasileiros já usaram inteligência artificial generativa para ajudar em alguma compra. O movimento coloca a tecnologia no caminho do varejo, mas ainda longe de assumir o controle da decisão.

O cenário deve ganhar força nesta Black Friday. Entre os entrevistados, 68% dizem que podem recorrer à IA durante as compras da data, seja porque pretendem usá-la, seja porque consideram a possibilidade dependendo da necessidade.

A ferramenta entra principalmente como uma espécie de consultora de compras, capaz de organizar opções e facilitar comparações. A decisão final, porém, continua passando pelo consumidor.

"A IA aumenta a capacidade de comparar alternativas, mas não elimina a necessidade de validação. Para o varejo, isso torna ainda mais importante disponibilizar informações claras e consistentes sobre preço, características, estoque, entrega e reputação, porque esses dados podem ser confrontados em diferentes canais antes da compra", diz Elói Assis, diretor executivo de produtos para varejo da Totvs.

IA ajuda a comparar, mas ainda não escolhe a loja

O uso mais frequente da inteligência artificial está concentrado nas etapas de pesquisa. Entre os consumidores que já recorreram à tecnologia, 31% usaram a ferramenta para comparar produtos, 29% para receber recomendações e outros 29% para comparar preços e ofertas. Também aparecem buscas por produtos que atendam a necessidades específicas e análises de vantagens e desvantagens.

A distância entre pesquisa e compra chama atenção. Apenas 17% afirmam usar IA para decidir onde comprar. Ou seja, a tecnologia já ajuda a montar a lista de opções, mas ainda não se tornou uma porta de entrada dominante para o checkout, a etapa final da compra.

A própria Totvs vê a IA como mais uma peça de uma jornada que já deixou de ser linear. O consumidor pode começar a busca em um canal, comparar em outro e concluir a compra em uma terceira plataforma.

"A busca na IA vem crescendo justamente nesse sentido de entender diferenças entre produtos, comparativos e preços. Ela facilita para o consumidor ter uma visão muito clara dessas diferenças", afirma Julia Villela, executiva da TOTVS.

O comportamento também revela uma relação de cautela. 46% dos consumidores dizem confiar parcialmente nas recomendações feitas pela IA e checar as informações antes de tomar uma decisão. Outros 24% confiam muito ou totalmente na ferramenta, enquanto 24% dizem confiar pouco ou nada.

Na Black Friday, o principal uso esperado segue a lógica da economia. 34% pretendem recorrer à inteligência artificial para comparar preços e encontrar ofertas. Outros 27% querem comparar produtos e a mesma proporção pretende tirar dúvidas antes de finalizar a compra.

Para as varejistas, a mudança cria uma nova disputa. O consumidor pode pesquisar em uma ferramenta de IA, conferir avaliações em redes sociais, comparar preços em marketplaces e terminar a compra no site de uma loja ou em uma unidade física. Estar presente em apenas um desses pontos já não garante que a marca será considerada.

A disputa pela recomendação

A tecnologia também muda o que as empresas precisam fazer para aparecer. Informações sobre preço, características do produto, disponibilidade, prazo de entrega e reputação passam a ter peso na comparação feita pelo consumidor, inclusive quando mediada por inteligência artificial.

Na pesquisa, 36% dos entrevistados dizem perceber recomendações de produtos baseadas em seu histórico de compras. Outros 29% identificam o uso de IA na criação de anúncios, imagens ou descrições, enquanto 28% notam promoções personalizadas.

A adoção, portanto, não se restringe ao atendimento por chatbot, ferramenta automatizada que conversa com clientes. Ela também está em tarefas menos visíveis, como precificação, prevenção de fraudes e previsão de entregas.

Para aparecer nas respostas e comparações, o varejista também precisa cuidar das informações disponíveis na internet.

"Os varejistas precisam ter informações muito claras ali na rede para poder se destacar nas recomendações e nos comparativos. Pensar nessa comunicação de forma muito clara e objetiva também ajuda nesse posicionamento", afirma Villela.

A jornada, no entanto, continua fragmentada. Redes sociais despertam interesse, marketplaces concentram pesquisa e compra, e a loja física segue como parte da experiência. Segundo os dados apresentados pela TOTVS, 35% descobrem produtos pelas redes sociais, enquanto 45% usam marketplaces para conhecer produtos, pesquisar e concluir compras.

Essa mistura de canais exige que o varejista mantenha informações consistentes e uma operação capaz de responder ao consumidor em diferentes pontos. A recomendação de uma IA pode até colocar um produto no radar, mas estoque indisponível, frete caro ou prazo ruim podem tirar a venda da empresa.

Black Friday perdeu exclusividade

A pressão não vem apenas da tecnologia. O calendário promocional do varejo ficou mais cheio, com datas como 9/9, 10/10 e 11/11, além de campanhas mensais. A Black Friday continua relevante, mas disputa espaço com promoções que acontecem ao longo do ano.

Na pesquisa, 48% dos consumidores afirmam acompanhar a Black Friday. Ao mesmo tempo, as datas promocionais recorrentes dividem a atenção e aumentam a facilidade de comparar descontos. O consumidor consegue verificar se o preço anunciado como oferta já apareceu em campanhas anteriores.

"Hoje a gente tem uma facilidade muito grande de descobrir se, na última promoção, aquele produto estava com o mesmo desconto. Se você está falando que é um desconto especial de Black Friday e o consumidor perde essa confiança, fica mais difícil", afirma a executiva.

Nesse ambiente, baixar preços pode atrair compradores, mas não garante que eles voltem. A Totvs aponta que preço, frete e condições de pagamento podem abrir espaço para uma primeira compra, enquanto a confiança na entrega, a qualidade do produto e a segurança do pagamento ajudam a sustentar a relação.

Segundo a pesquisa, 36% escolhem uma loja desconhecida pelo preço mais baixo e 30% consideram o frete competitivo ou grátis. Na hora de voltar a comprar, pesam a confiança na entrega, citada por 42%, a qualidade dos produtos, por 30%, e a segurança no pagamento, por 37%.

"Você pode trabalhar toda hora com descontos agressivos, mas também precisa trabalhar numa experiência sólida, com uma marca que consiga garantir que o consumidor se sinta bem atendido", diz.

A logística também entra na conta. O aumento de pedidos durante a Black Friday pode pressionar entregas, estoque e atendimento. Desconto que não se traduz em uma experiência satisfatória pode gerar o efeito contrário ao esperado, especialmente para quem compra de uma loja desconhecida.

A inteligência artificial amplia a capacidade de pesquisa e comparação, mas também deixa mais expostas as inconsistências das empresas. Em um cenário em que o consumidor cruza informações antes de comprar, a disputa não termina em quem oferece o menor preço. Começa, cada vez mais, em quem consegue ser encontrado, comparado e considerado confiável.