Durante décadas, Mike Tyson usou a força de seus braços para ganhar dinheiro com o boxe. Agora, aos 60 anos, ele quer ampliar seus negócios apostando na força de seu nome como marca. E o Brasil está nos planos do empresário americano.

Quinze anos após sua última visita ao país, o ex-campeão mundial dos pesos-pesados retorna ao Brasil em meio a um investimento de aproximadamente R$ 4 milhões para a expansão dos negócios da Futurola, marca holandesa com a qual desenvolve uma linha de acessórios para fumantes.

Batizada de Futurola × Tyson 2.0, a colaboração será apresentada oficialmente na ExpoCannabis Brasil 2026, que acontece entre os dias 20 e 22 de novembro, no São Paulo Expo, na capital paulista.

A expectativa é alcançar cerca de 2 mil pontos de venda especializados no país por meio da Sadhu Group, empresa brasileira responsável pelo investimento e pela distribuição exclusiva da marca.

“O Brasil tem um público muito apaixonado por boxe, e é muito bom poder estar mais próximo dessas pessoas. Também vejo um grande potencial no mercado brasileiro de headshops”, afirma Tyson, em entrevista exclusiva à EXAME.

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Dos ringues ao mundo dos negócios

Nascido em 1966, no Brooklyn, em Nova York, Mike Tyson foi criado pela mãe, Lorna Smith Tyson, ao lado de dois irmãos. De família pobre, cresceu em Brownsville, um dos bairros mais violentos da cidade americana.

Aos 13 anos, foi enviado a uma instituição para menores infratores. Foi lá que descobriu seu talento para o boxe e chegou ao treinador Cus D’Amato, que se tornaria seu mentor e responsável por sua criação após a morte de sua mãe, quando Tyson tinha 16 anos.

Em 1985, aos 18 anos, Tyson estreou no boxe profissional. No ano seguinte, aos 20, entrou para a história como o campeão mundial dos pesos-pesados mais jovem de todos os tempos.

Ao longo de sua carreira profissional, acumulou 50 vitórias, das quais 44 por nocaute.

Mike Tyson (à dir.) durante luta contra o sul-africano Francois Botha, em Las Vegas, em 1999 (JEFF HAYNES / Equipe/Getty Images)

Fora dos ringues, porém, sua trajetória financeira foi marcada por altos e baixos. Mesmo tendo acumulado uma fortuna milionária durante a carreira esportiva, o lutador declarou falência em 2003.

Nas últimas décadas, Tyson passou a explorar novas fontes de receita, com participações no cinema, no entretenimento e no universo do empreendedorismo.

Em 2021, lançou a Tyson 2.0, marca voltada ao mercado de cannabis (popularmente conhecidas como maconha), um setor que vem atraindo empresários e celebridades à medida que avança a regulamentação em diferentes partes do mundo.

Uma das estratégias de expansão do negócio é justamente o desenvolvimento de produtos em colaboração com outras empresas.

Fundada em Amsterdã, em 1996, a Futurola tem três décadas de experiência no desenvolvimento de papéis para enrolar, equipamentos e acessórios para fumantes.

“A Futurola tem uma longa história nesse mercado e sabe desenvolver bons produtos. Conseguimos criar uma linha de produtos que também carrega minha identidade”, afirma Tyson.

O ex-lutador diz participar inclusive de conversas sobre o desenvolvimento dos produtos que levam seu nome.

“Sempre gostei de conhecer os produtos e participar das conversas sobre o que estamos criando. A Futurola entende muito desse mercado e tem experiência para transformar ideias em produtos.”

De olho em um mercado de quase R$ 1 bilhão no Brasil

O que chama a atenção dos parceiros comerciais de Tyson no Brasil é um mercado que cresce a dois dígitos.

Em 2025, o ecossistema brasileiro de growshops (lojas que vendem equipamentos e insumos para o cultivo de plantas, incluindo a cannabis), headshops (lojas especializadas na venda de acessórios para fumantes), tabacarias e marcas movimentou cerca de R$ 967,2 milhões, um crescimento de 11,2% em relação ao ano anterior, segundo levantamento da consultoria Kaya Mind.

É nesse universo que a Futurola pretende ampliar sua presença no Brasil, com a comercialização de acessórios, e não de cannabis.

Dos R$ 4 milhões investidos pela Sadhu Group na expansão da marca no país, R$ 2,2 milhões serão destinados a iniciativas de marketing. O restante contempla a aquisição de produtos e a formação de estoques, entre outras frentes comerciais.

Além de Tyson, outro nome conhecido internacionalmente faz parte da estratégia de expansão da companhia holandesa no Brasil: o rapper americano Snoop Dogg.

“Nossas colaborações com Mike Tyson e Snoop Dogg seguem essa mesma abordagem: cada parceria tem identidade própria, mas todas se apoiam em qualidade, desenvolvimento consistente e parceiros que compreendem as particularidades de cada região”, afirma Toby Skard, CEO da Futurola.

Quando a fama vira um ativo de negócios

Se conquistar a atenção de milhões de pessoas é uma vantagem competitiva para uma celebridade que decide empreender, transformar fãs em consumidores recorrentes é outra história.

Tyson reconhece que a popularidade conquistada nos ringues, por si só, não é suficiente para sustentar um negócio no longo prazo.

“As pessoas conhecem minha história no boxe, mas uma parceria precisa oferecer mais do que um nome famoso. Os produtos precisam ter qualidade e fazer sentido para quem vai usá-los”, afirma.

No Brasil, parte dessa responsabilidade ficará nas mãos da Sadhu Group. Fundada em 2016, a empresa brasileira atua na distribuição de produtos para headshops e tabacarias.

Os movimentos para a entrada das novas linhas no mercado brasileiro começaram em agosto deste ano, com campanhas nas redes sociais e participações em feiras do setor.

"É muito importante ter pessoas que conhecem o mercado local, porque cada país tem seu jeito, seu público e sua cultura", diz Tyson. "O Brasil tem uma energia muito especial, e estou feliz em ver a Futurola × Tyson 2.0 chegando aqui".

O ex-lutador também destaca o trabalho da Sadhu Group e afirma que a expectativa é construir uma parceria de longo prazo no país.

“É muito bom ver o trabalho da equipe para apresentar essa linha ao público brasileiro. Espero que seja o começo de uma relação de muito sucesso.”

Os próximos passos de Mike Tyson como empresário

A agenda de negócios do americano em São Paulo, entre os dias 19 e 21 de novembro, inclui um jantar fechado com clientes e parceiros comerciais, além de uma visita à ExpoCannabis Brasil.

A organização da feira estima receber até 50 mil visitantes ao longo dos três dias de evento.

Para os próximos cinco anos, Tyson pretende ampliar o alcance internacional da parceria e desenvolver novos produtos.

Aos 60 anos, o homem que construiu sua carreira derrubando adversários quer, agora, construir marcas que sejam erguidas por meio da sua fama nos ringues.

“Quero continuar vendo essa parceria crescer, temos uma boa equipe, produtos interessantes e ainda podemos alcançar muita gente”, afirma.