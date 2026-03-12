Homem mais rico do mundo ganha quase R$ 296 milhões por hora

A fortuna de Elon Musk cresceu em um ritmo tão acelerado no último ano que seus ganhos podem ser medidos em milhões por minuto. Segundo estimativas da Forbes divulgadas na terça-feira, 10, o patrimônio do empresário aumentou cerca de US$ 497 bilhões em 12 meses — o maior crescimento anual já registrado para um bilionário.

Na prática, isso significa que Musk ganhou cerca de R$ 296 milhões (US$ 57 milhões na cotação atual) por hora ao longo do último ano. O avanço equivale a aproximadamente R$ 4,9 milhões (US$ 950 mil na cotação atual) por minuto ou R$ 82 mil (US$ 15,8 mil na cotação atual) por segundo.

Fortuna já supera R$ 4 trilhões

Com patrimônio estimado em R$ 4,36 trilhões (US$ 839 bilhões na cotação atual), Musk possui hoje uma fortuna equivalente a aproximadamente 40% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, que ficou próximo de R$ 11 trilhões em 2025.

Essa vantagem também o coloca com ampla folga na liderança do ranking global de riqueza. O segundo colocado da lista, o cofundador do Google Larry Page, possui cerca de R$ 1,34 trilhão (US$ 257 bilhões na cotação atual).

SpaceX lidera valorização

Grande parte da fortuna de Musk está concentrada em duas empresas: SpaceX e Tesla.

A SpaceX se tornou o ativo mais valioso do empresário. Musk possui cerca de R$ 2,8 trilhões (US$ 542 bilhões na cotação atual) em participação na companhia.

A empresa ganhou ainda mais valor após integrar suas operações com a startup de inteligência artificial xAI, criando uma companhia avaliada em cerca de R$ 6,5 trilhões (US$ 1,25 trilhão na cotação atual).

Primeiro trilionário da história?

Com a velocidade atual de crescimento, analistas já discutem a possibilidade de Musk se tornar o primeiro trilionário da história.

Projeções indicam que isso poderia acontecer antes de 2033, caso o valor de mercado de empresas como Tesla e SpaceX continue avançando.

Se isso ocorrer, o empresário ampliará ainda mais um feito que já entrou para a história econômica: o maior salto de riqueza já registrado para um indivíduo em apenas um ano.

Acompanhe tudo sobre a lista da Forbes 2026: