A União Europeia e o Reino Unido tentam fechar, nesta sexta-feira, 20, em Bruxelas, um pacote de acordos voltados a facilitar o comércio e a mobilidade juvenil. As medidas são vistas como um primeiro passo concreto para reconstruir os laços entre Londres e o bloco uma década após o Brexit.

Desde que assumiu o cargo de primeiro-ministro em julho, o trabalhista Andy Burnham tem ajudado a quebrar tabus que dominaram o debate europeu no Reino Unido, chegando a sinalizar a possibilidade de um eventual retorno à UE. Por ora, contudo, a cúpula com os líderes europeus Ursula von der Leyen e António Costa concentra-se em passos mais modestos para normalizar a relação bilateral, deixando temas mais profundos para o futuro.

"O Reino Unido e a Europa compartilham valores, interesses e um mesmo ambiente geopolítico. Em um mundo cada vez mais perigoso, somos mais fortes juntos. Uma parceria mais estreita com a Europa é positiva para os trabalhadores, para o Reino Unido e para a Europa", declarou Burnham em comunicado ao chegar à capital belga.

Se confirmados, os acordos vão simplificar as exportações de empresas britânicas para o mercado europeu e permitir que milhares de jovens com menos de 30 anos vivam por até três anos na UE para trabalhar, estudar ou viajar. Apesar da melhora no clima político, antigos atritos persistem: negociadores dos dois lados discutiram detalhes até a última hora e, segundo diplomatas, os Estados-membros da UE aprovaram o pacote no fim da quinta-feira, restando ainda o aval definitivo de Londres.

"Linhas vermelhas" e cálculo político

Embora tenha prometido não "reabrir" o debate sobre o Brexit ao chegar a Downing Street, Burnham tem feito movimentos nessa direção. Ex-prefeito de Manchester — que no passado já declarou desejar a volta do país ao bloco —, o premiê comprometeu-se a avaliar diferentes formatos para a relação futura, desde a manutenção do status quo até uma união aduaneira ou mesmo uma eventual readesão à UE.

A inflexão reflete pesquisas indicando que a maioria dos britânicos hoje considera o Brexit um erro e apoiaria o retorno ao bloco em um novo referendo. Pesa também o desempenho fraco da economia britânica após a saída e um cenário internacional distinto do de 2016 — marcado pelo alinhamento europeu no apoio à Ucrânia contra a Rússia e pelo distanciamento entre Europa e Estados Unidos sob Donald Trump.

De olho nas eleições de 2029, Burnham aposta que relações mais fluidas com Bruxelas podem ajudar a consolidar uma ampla coalizão de centro-esquerda. A estratégia, porém, carrega riscos diante das divisões internas no país e no próprio Partido Trabalhista.

Até o momento, o primeiro-ministro mantém as "linhas vermelhas" herdadas de Keir Starmer, descartando a volta ao mercado único, à união aduaneira e à livre circulação de pessoas. Ainda assim, cresce a pressão interna para ir além — caso do ex-vice-primeiro-ministro David Lammy, que defende incluir o retorno à UE no próximo programa eleitoral trabalhista.

Em Bruxelas, a leitura é de cautela e ninguém prevê uma reintegração britânica no curto prazo. "Duvido que ele assuma o risco de dar um passo de grande alcance em uma questão tão sensível", resumiu um alto diplomata europeu. "Provavelmente, ele continuará avançando gradualmente para melhorar a relação, e nós estamos abertos a manter vínculos o mais estreitos possível", completou.

Com AFP