Durante anos, um conjunto de terrenos em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, recebeu circos. A família proprietária alugava o espaço enquanto desenvolvia um projeto para o endereço: um supermercado acompanhado de algumas lojas. A ideia cresceu, ganhou novos pavimentos e se transformou em um investimento de R$ 320 milhões.

É na Rua Felipe Cardoso, onde hoje está um supermercado, que a JAF Empreendimentos constrói o Plaza Santa Cruz Shopping. Com inauguração prevista para o primeiro semestre de 2027, o empreendimento terá 100 lojas, 14 operações de alimentação, supermercado, academia e quatro salas de cinema. A expectativa da empresa é movimentar R$ 300 milhões em vendas por ano.

A aposta é captar parte do consumo de moradores que hoje se deslocam para outras regiões em busca de compras e entretenimento. Segundo os responsáveis pelo projeto, o shopping mais próximo fica a cerca de 20 quilômetros. A área de influência estimada pela companhia reúne 509 mil habitantes, incluindo Santa Cruz, Paciência e Sepetiba.

Para atrair esse público, o projeto combina redes nacionais, serviços de uso frequente e uma programação de eventos. Renner, Smart Fit e Supermarket estão entre as operações confirmadas. O objetivo é fazer com que supermercado e academia ajudem a levar consumidores ao empreendimento também nos dias úteis.

“A gente acha que o grande fluxo de pessoas que vão passar dentro do empreendimento vai ser uma coisa que vai agradar bastante os lojistas”, diz Abel Campanha, diretor de Marketing e Operações da JAF Empreendimentos.

A empresa entra em um setor que reúne 658 shopping centers no Brasil e registrou R$ 200,9 bilhões em faturamento em 2025, segundo a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). A entidade informa uma média de 471 milhões de visitas mensais aos empreendimentos.

Plaza Santa Cruz Shopping: Renner, Smart Fit e Supermarket estão entre as operações confirmadas (Plaza Santa Cruz Shopping/Divulgação)

Como um supermercado virou shopping

A origem do Plaza está na trajetória imobiliária de José Campanha, que começou a investir na construção e na aquisição de imóveis no Rio de Janeiro em 1970. A JAF foi formalizada em 2010 e ampliou a atuação para administração de bens, compra de grandes áreas e parcerias comerciais.

Em Santa Cruz, a família reuniu terrenos antes ocupados por imóveis residenciais. A percepção de que havia espaço para um supermercado no centro do bairro levou ao acordo com o Supermarket, que já era parceiro da empresa.

As obras começaram em 2019, ainda com o desenho de um empreendimento comercial organizado em torno do mercado. Depois da pandemia, a JAF reviu o projeto e contratou a ABL Shopping para ajudar a transformá-lo em um shopping center.

Vieram a praça de alimentação, o cinema e novas áreas de convivência. O projeto arquitetônico é assinado pelo escritório Eduardo Mondolfo Arquitetos. A ABL ficou responsável pela comercialização dos espaços e também administrará o shopping depois da abertura.

O investimento combina recursos próprios da JAF e financiamento bancário, segundo Campanha. A empresa não detalhou a participação de cada fonte.

A lembrança do uso anterior do terreno permaneceu na identidade do empreendimento. O desenho da marca faz referência à cobertura de um circo.

“Todo mundo conhece o terreno como o terreno do circo”, diz Campanha.

Plaza Santa Cruz Shopping: projeto prevê 100 lojas, 14 operações de alimentação e quatro salas de cinema (Plaza Santa Cruz Shopping/Divulgação)

O que vai levar o consumidor ao empreendimento

O Plaza terá 15 mil metros quadrados de área bruta locável — a área destinada às operações comerciais — distribuídos em quatro pavimentos, além de 500 vagas de estacionamento.

Cada andar contará com uma operação para ajudar a atrair e distribuir o público. O supermercado ocupará o primeiro nível, com 3 mil metros quadrados de área de vendas. A Renner terá uma loja de 1.100 metros quadrados no segundo. No terceiro, a Smart Fit ocupará 1.400 metros quadrados. O último reunirá cinema e alimentação.

As quatro salas de cinema terão capacidade total para 700 pessoas. Segundo a empresa, será o primeiro complexo do bairro.

A composição das lojas considera um público predominantemente das classes C e D, de acordo com Vicente Pierotti, da ABL Shopping. A busca se concentra em marcas com preços compatíveis com esse consumidor e em serviços que estimulem visitas recorrentes.

Além das operações já confirmadas, há negociações para instalar uma clínica popular, um laboratório e dois cartórios. Na entrevista, Pierotti também afirmou que a Cacau Show já havia assinado contrato. O McDonald’s estava em negociação.

Uma das dificuldades está em completar a oferta de moda feminina. Segundo Pierotti, há poucas marcas disponíveis que se encaixem no perfil buscado pelo empreendimento. A seleção dos lojistas é parte central da estratégia: a intenção é abrir com um conjunto de operações capaz de atender à demanda local e sustentar o movimento ao longo da semana.

O lazer terá uma função adicional nessa conta. Uma arena ao ar livre de 800 metros quadrados receberá uma programação mensal, com propostas como festas juninas, festivais gastronômicos e apresentações. Para os responsáveis pelo projeto, os eventos poderão funcionar como mais uma âncora de público.

- Plaza Santa Cruz Shopping: empreendimento na Zona Oeste do Rio prevê movimentar R$ 300 milhões em vendas por ano (Plaza Santa Cruz Shopping/Divulgação)

Por que a expansão já está nos planos

Antes mesmo da inauguração, a JAF estuda a compra de terrenos vizinhos e possibilidades de ampliação. Campanha afirma que a estrutura do empreendimento já considera o crescimento futuro.

Na avaliação de Pierotti, começar com uma área menor do que a demanda potencial da região pode facilitar a ocupação das lojas e acelerar a consolidação do negócio.

“Eu acho muito bom você fazer um shopping menor do que o mercado comporta, porque ele matura muito mais rápido”, afirma Pierotti.

O executivo vê possibilidade de começar a planejar uma expansão em 2028, com eventual abertura entre 2029 e 2030. Trata-se de uma perspectiva para o empreendimento, ainda sem cronograma de obras anunciado.

A aposta também ocorre em meio a investimentos públicos na região. A Prefeitura do Rio anunciou um plano de mobilidade para Santa Cruz com valor inicial estimado em R$ 443 milhões e mais de 70 quilômetros de intervenções. O pacote prevê novas conexões viárias, reorganização de cruzamentos e melhorias na circulação de pedestres, veículos e do BRT. Um novo terminal tem conclusão prevista para o segundo semestre de 2027.

Para a JAF, a abertura do shopping deverá gerar cerca de 3 mil empregos diretos e indiretos. O resultado comercial dependerá de transformar a demanda identificada nos estudos em visitas e compras. Supermercado, academia, cinema e serviços são os instrumentos escolhidos para fazer do endereço uma parada frequente na rotina dos moradores.

As marcar confirmadas no Plaza Santa Cruz Shopping: