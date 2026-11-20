Uma das saídas para lidar com roupas encalhadas por mais de 180 dias no estoque foi comprar mais roupas novas.

A conta parece estranha, mas faz sentido no varejo de moda: vender lançamentos a preço cheio ajuda a financiar os descontos necessários para tirar das prateleiras as peças que ficaram para trás.

Foi essa uma das estratégias adotadas pela Dafiti, plataforma de moda online que passou por uma reformulação financeira e operacional nos últimos anos.

A empresa, que chegou a operar em quatro países da América Latina, reduziu sua atuação ao Brasil e à Colômbia, reorganizou os estoques e voltou a crescer. Em 2025, registrou um EBITDA ajustado positivo de 2,8 milhões de euros, depois de uma melhora de 25 milhões de euros no indicador desde 2023.

Agora, essa disciplina financeira enfrenta um teste importante.

Para a Black Friday de 2026, a Dafiticolocou mais de 10 mil itens exclusivos em sua campanha e anunciou descontos de até 80% na data principal, em 27 de novembro.

A estratégia começou no dia 1º, com promoções de até 60%, e tenta acompanhar um consumidor que pesquisa mais, compara produtos específicos e não espera necessariamente a última sexta-feira do mês para comprar.

A Dafiti aposta ainda na ampliação de seu portfólio, em marcas exclusivas no Brasil como Mango e GAP, em melhorias na experiência de compra e no uso de tecnologia para identificar o que cada consumidor procura.

A Black Friday será uma oportunidade de testar essa combinação em um período de forte disputa por preços no comércio eletrônico.

Como o consumidor se comporta na Black Friday

O planejamento da Black Friday também mudou porque os consumidores passaram a comprar de outra maneira.

Dados apresentados pela Dafiti sobre a temporada de 2025 mostram que as buscas realizadas dentro da plataforma ficaram mais específicas. A participação das pesquisas com três palavras ou mais passou de 36% para 42% do total.

Já as buscas que mencionam gênero, como masculino ou feminino, cresceram de 19% para 27%. Expressões como "camisa polo masculina" quase quintuplicaram sua participação nas buscas, enquanto "tênis feminino" mais do que dobrou.

O movimento indica que uma parcela maior dos consumidores chega à plataforma procurando produtos específicos, em vez de navegar apenas por categorias genéricas.

Isso muda a disputa comercial. Um consumidor que sabe qual tênis deseja comprar pode acompanhar o preço por semanas e aproveitar uma oferta assim que ela aparece.

A empresa, por sua vez, precisa ter o produto disponível e oferecer condições capazes de converter aquela busca em venda.

Por que a Black Friday da Dafiti começa no dia 1º de novembro

A mudança também aparece no calendário.

Em 2025, o dia 11 de novembro registrou vendas superiores às de qualquer outro dia da semana da Black Friday, com exceção da própria sexta-feira.

Na semana principal, a participação das vendas realizadas entre segunda e quinta-feira passou de 38% para 42%.

Os números ajudam a explicar por que a Dafiti decidiu começar a campanha de 2026 no primeiro dia de novembro, com descontos de até 60%, antes de elevar as promoções a até 80% na Black Friday.

"A Black Friday começa muito antes da sexta. O consumidor pesquisa com mais precisão, acompanha as ofertas e distribui as compras", diz Daniel Soares, diretor comercial para a América Latina da Dafiti.

Daniel Soares, diretor comercial para a América Latina da Dafiti: consumidor pesquisa mais, acompanha as ofertas e distribui as compras ao longo de novembro (Dafiti/Divulgação) (Dafiti / Divulgação)

Os dados de 2025 também mostram quais produtos despertaram mais interesse dos consumidores. Os tênis lideraram as buscas na plataforma, com 12% do total. Em seguida apareceram as sandálias, com 8%, e as bolsas, com 5%.

Quando a análise considera o valor das vendas, os tênis esportivos responderam por 14%, seguidos pelas sandálias, com 11%, e pelos tênis casuais, com 10%.

Entre as marcas mais pesquisadas estavam Santa Lolla, Adidas, Nike, Colcci, Vizzano, Farm e Melissa.

Um produto chamou especialmente a atenção: a família Samba, da Adidas, foi um dos principais focos de interesse dos consumidores durante a temporada.

Essas informações ajudam a definir quais produtos devem ganhar destaque nas campanhas e onde a empresa precisa concentrar esforços comerciais. O Samba, por exemplo, está sendo vendido na Black Friday deste ano com descontos que chegam a 38%.

Mais vendas abaixo de R$ 50 e acima de R$ 300

A distribuição das vendas por faixa de preço também mudou.

Em 2025, os itens de até 50 reais passaram de 12% para 14% das unidades vendidas. Ao mesmo tempo, os produtos entre 300 e 500 reais avançaram de 4% para 5%.

Já a faixa intermediária, entre 50 e 200 reais, perdeu participação.

Para a Dafiti, os dados apontam dois comportamentos: consumidores interessados em oportunidades de preço baixo e outros dispostos a adquirir produtos de maior valor, possivelmente depois de acompanhar as ofertas.

Como a Dafiti conseguiu recuperar a rentabilidade

A Black Friday acontece em um momento diferente para a Dafiti.

Em 2025, a operação latino-americana, que reúne Brasil e Colômbia, movimentou 310,5 milhões de euros em valor de mercadorias, indicador conhecido como NMV, alta de 6,1% em moeda constante.

A receita chegou a 191 milhões de euros, crescimento de 3,4% na mesma base de comparação. O EBITDA ajustado, indicador que mede o resultado operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização, com ajustes definidos pela companhia, ficou positivo em 2,8 milhões de euros. A margem bruta atingiu 44,5%.

A melhora foi resultado de um processo de recuperação iniciado após um período de queda nas vendas e dificuldades financeiras.

Leandro Medeiros chegou à empresa com a missão de conduzir essa reformulação. O executivo havia trabalhado na Ambev, Nestlé e Alpargatas, onde comandou negócios como Mizuno, Osklen e a operação internacional de Havaianas.

Medeiros recebeu a EXAME em maio para uma conversa no escritório, onde explicou algumas mudanças feitas na companhia. Uma delas é no próprio estoque.

Na moda, uma mercadoria que fica parada por muito tempo representa um problema. Um casaco pode perder a temporada de inverno. Um modelo de tênis pode sair das tendências. Uma coleção pode perder espaço para lançamentos de outras marcas.

Quanto mais tempo esses produtos permanecem armazenados, maior tende a ser a necessidade de oferecer descontos para vendê-los.

Segundo Medeiros, uma das estratégias para administrar o estoque foi acompanhá-lo por faixas de idade: até 30 dias, de 30 a 60 dias, de 60 a 90 dias e assim por diante, até ultrapassar 180 dias.

É nessa última faixa que está um dos maiores riscos para as margens. "O maior que 180 é o que sangra uma empresa de moda", diz o executivo.

A saída encontrada pela Dafiti envolveu uma decisão que, à primeira vista, poderia piorar o problema: comprar mais mercadorias.

Em determinados momentos, a empresa reforçou o estoque de produtos novos, com menos de 30 dias, para ampliar as vendas de peças que ainda poderiam ser comercializadas a preço cheio. A margem obtida nessas vendas ajudava a financiar descontos nos produtos mais antigos, reduzindo o volume de mercadorias paradas.

Quais foram as decisões tomadas pela Dafifti

Além da mudança na análise de estoque, a companhia deixou Argentina e Chile para concentrar esforços no Brasil e na Colômbia.

Segundo Medeiros, a operação colombiana apresentava os melhores índices de rentabilidade entre os quatro países, enquanto o Brasil oferecia maior potencial de crescimento. A mudança permitiu direcionar recursos e equipes para os mercados considerados mais promissores.

Além do controle de estoques e despesas, a empresa passou a explorar novas fontes de receita a partir de sua infraestrutura. Uma delas é o Fulfilled by Dafiti, serviço em que a companhia utiliza sua estrutura logística para armazenar, separar e entregar produtos de marcas e vendedores parceiros.

Outra é o retail media, a venda de espaços publicitários e serviços de marketing dentro da plataforma para as marcas que desejam alcançar consumidores.

Segundo a companhia, os serviços de marketing para parceiros cresceram 42% em 2025. A Dafiti também passou a oferecer serviços financeiros voltados a fornecedores, marcas e vendedores de seu ecossistema, ampliando as fontes de receita além da venda direta de roupas e acessórios. Essas frentes ajudam a explicar a tentativa de reduzir a dependência das margens obtidas exclusivamente com os produtos comercializados.

Da inteligência artificial aos 1,3 milhão de instalações do aplicativo

A recuperação também envolveu mudanças na tecnologia utilizada pela Dafiti.

Durante a entrevista em maio, Medeiros contou que a empresa havia reduzido o uso de estúdios físicos de produção de imagens e passado a utilizar inteligência artificial na criação de materiais de campanhas e conteúdos para a plataforma.

Segundo ele, parte do espaço do escritório antes ocupado por estúdios ficou ociosa depois da mudança. Os funcionários que trabalhavam com tratamento de imagens passaram por treinamento para utilizar as novas ferramentas. A companhia também utiliza inteligência artificial em atividades como análise de dados, produtividade interna e apoio às decisões de compra e gestão de estoque.

A estratégia ganhou um nome dentro da empresa: Dafiti Hybrid Intelligence, ou inteligência híbrida, modelo que combina o trabalho dos funcionários com ferramentas de inteligência artificial. Na prática, o objetivo é melhorar a capacidade de identificar tendências, organizar produtos e personalizar a experiência dos consumidores.

Na Black Friday, essa capacidade ganha relevância diante de um cliente que faz buscas cada vez mais específicas. A companhia também investiu para ampliar o alcance de seu aplicativo. Entre julho e o fim de outubro de 2026, a plataforma registrou 1,3 milhão de instalações, número que considera novos downloads e reinstalações.

O esforço ocorre em um mercado no qual plataformas de moda disputam não apenas preços, mas também a atenção do consumidor, a variedade de marcas e a velocidade das entregas.

O desafio de crescer depois da recuperação

Depois de dois anos dedicados à reorganização financeira, a Dafiti entrou em 2026 buscando consolidar o crescimento e melhorar a geração de caixa.

Na entrevista de maio, Medeiros afirmou que a empresa trabalhava com um plano de recuperação de três anos. A primeira etapa envolveu estabilizar a operação, rever custos, melhorar o estoque e recuperar a rentabilidade. A seguinte buscava combinar crescimento das vendas, resultado operacional positivo e geração de caixa.

O desafio permanece em um mercado de concorrência intensa, no qual promoções são utilizadas para atrair consumidores durante praticamente todo o ano.

A Dafiti tenta responder com um portfólio de marcas, produtos exclusivos, serviços de plataforma e melhorias na experiência de compra. Medeiros afirma que a empresa busca oferecer boas condições de preço sem transformar todos os produtos em mercadorias permanentemente descontadas.