Raquel Hauschild
Redação Exame
Publicado em 20 de novembro de 2026 às 10h19.
Raquel Hauschild não é uma executiva comum. Com mais de três décadas de vivência em grandes empresas de tecnologia, como ADP, SAP, Oracle, Microsoft e LS Retail, sua carreira foi marcada pela constante reinvenção. Em um setor que se transforma a uma velocidade impressionante, Raquel é a personificação do aprendizado contínuo.
"A gente tem que estar sempre se reciclando, tem que estar sempre estudando", afirma Raquel.
Raquel iniciou sua carreira no início dos anos 90, um momento em que a computação ainda dependia de cartões perfurados para funcionar. Formada em Ciências da Computação, sua trajetória sempre foi marcada pela busca por desafios. Trabalhou em empresas globais, mas sempre com o foco de deixar sua marca em cada novo projeto.
"Eu gosto de recomeçar, principalmente em empresas menores, onde você pode realmente impactar a cultura e os resultados", diz Raquel. Na sua visão, não se trata de mudar de emprego, mas de abraçar novas oportunidades para crescer – independente do tamanho da empresa.
De ADP a SAP, Oracle, Siebel Systems, Microsoft e, mais recentemente, na LS Retail e como conselheira da SIKUR, Raquel nunca teve medo de se adaptar.
Raquel viveu as várias revoluções tecnológicas que marcaram os últimos 30 anos: desde os mainframes até a computação em nuvem, passando pela inteligência artificial. Para ela, o diferencial no mundo digital é a capacidade de entender o processo e como a tecnologia pode ser aplicada para resolver problemas reais.
"Quando você conhece bem o processo, entende o que precisa ser feito no negócio, isso te dá a segurança", explica Raquel. "A IA não é nova. Ela sempre esteve aí. Hoje, ela foi democratizada, e isso traz grandes oportunidades."
Com uma visão histórica das transformações digitais, Raquel vê a revolução atual da inteligência artificial não como uma ameaça, mas como uma oportunidade de explorar novas soluções.
Apesar de décadas de experiência no setor, Raquel acredita que nunca é tarde para aprender algo novo. Em 2023, ela decidiu se inscrever no Programa de Inteligência Artificial para C-Levels, CEOs, Conselheiros e Acionistas da Exame | Saint Paul para se atualizar sobre as novas tendências da tecnologia.
"Eu já estava pensando em parar, estudar e fazer algo diferente. E foi nesse momento que percebi que precisava me atualizar", conta. O curso foi mais do que uma simples atualização de habilidades técnicas: foi uma imersão em um ambiente que reforça a importância do aprendizado contínuo.
"O que mais admiro no programa é a capacidade de mantê-lo vivo, se adaptando às necessidades e às mudanças"
Raquel Hauschild representa o perfil da liderança moderna: flexível, curiosa e disposta a se reinventar sempre que necessário. Ela é um exemplo de como os líderes podem prosperar em tempos de disrupção, mantendo-se atualizados e sempre prontos para aprender.
Ao falar sobre o papel dos líderes, Raquel destaca que a curiosidade e a disposição para reaprender são o que realmente diferencia aqueles que conseguem se destacar no cenário atual. Para ela, o aprendizado contínuo é o motor que mantém os líderes preparados para os desafios de um mercado em constante transformação.