A coxinha que virou cartão de visitas de Sorocaba agora tem endereço fixo na capital. A Padaria Real abriu nesta quarta-feira, 18, sua primeira loja completa em São Paulo, dentro do Tauste de Santana, na Zona Norte. A unidade tem 70 funcionários e leva para a capital o balcão de pães, salgados e outros produtos que fizeram a fama da rede no interior paulista.

A marca já tinha uma operação em Pinheiros desde 2021, mas restrita ao delivery. Em Santana, a proposta é receber o consumidor na loja, com pão assado na hora e a famosa coxinha de frango, criada em 1993. Para a empresa, a chegada marca um novo capítulo de uma história que começou em Sorocaba, em 1957.

“A famosa de Sorocaba chegou”, diz José Eduardo de Souza, CEO da Padaria Real.

A coxinha de frango é o principal produto da rede. A empresa não divulga quantas unidades vende por dia, mas afirma que o salgado está entre os itens mais procurados pelos clientes. O executivo conta que a marca costuma aparecer entre as mais bem avaliadas em rankings e disputas informais sobre as melhores coxinhas.

A chegada à capital também reforça a parceria com o Tauste. As duas empresas já haviam trabalhado juntas na abertura da primeira unidade da Padaria Real em Campinas, em 2024. A relação, segundo José Eduardo, é baseada na confiança e na proximidade entre os grupos. A nova loja foi planejada em conjunto e faz parte da estratégia de ampliar a presença da marca fora de Sorocaba.

A expectativa é que a unidade de Santana ajude a ampliar o alcance da rede e também impulsione as vendas por delivery na região. A empresa pretende iniciar as entregas a partir da nova lojaaté o começo de 2027, depois de ajustar a operação. A ideia é aproveitar a estrutura física para atender também consumidores que preferem receber os produtos em casa.

De uma padaria de bairro à famosa coxinha

A história da Padaria Real começou em 1957, em Sorocaba, com o avô, o tio e o pai de José Eduardo, José Vicente. A primeira loja funcionava em uma pequena esquina. Em 1961, a família lançou o pão francês, chamado de filãozinho na região.

A relação da empresa com o atendimento fora do horário convencional começou em 1970, com a abertura de uma pequena janela na lateral do prédio. "Na época, a padaria fechava às 20h, mas a movimentação noturna nos clubes vizinhos acabou criando uma oportunidade", diz o CEO. Pessoas que saíam dos bailes passavam pelo local e pediam pão quente e leite enquanto os funcionários preparavam as entregas da madrugada.

O que começou como um atendimento improvisado ganhou demanda. A família também recebia pedidos de moradores que precisavam de leite durante a madrugada. O pai de José Eduardo decidiu, então, abrir uma portinha para vender pão quente e leite fresco durante a noite. Segundo o executivo, a iniciativa chegou a formar filas de 20 a 50 metros.

Em 1992, a empresa abriu a unidade Campolim, que apresenta como a primeira padaria de conveniência do Brasil. No ano seguinte, lançou a coxinha de frango que se tornou seu produto mais conhecido. A rede continuou a crescer em Sorocaba e, em 2014, abriu uma unidade no bairro Boa Vista, uma das lojas de maior porte da marca. Hoje, o grupo tem cerca de 1.300 funcionários.

Produção em Sorocaba, finalização em São Paulo

A nova unidade mantém o modelo de produção centralizada da rede. Os produtos são preparados em uma cozinha central em Sorocaba e enviados às lojas frescos, resfriados ou congelados. Em Santana, passam pela etapa final antes de chegar ao consumidor.

A coxinha, por exemplo, é frita na própria loja. O pão também é assado no local, para que o cliente encontre o produto quente. “Tudo é finalizado aqui”, afirma o CEO. O modelo permite concentrar a produção em Sorocaba e manter nas unidades o preparo final dos itens vendidos no balcão.

A operação de Santana também deve ajudar a empresa a fortalecer o delivery na capital. A loja de Pinheiros, aberta em 2021, funciona exclusivamente com pedidos feitos por aplicativos, como o iFood, e retirada na porta. A unidade de Santana terá atendimento presencial e uma estrutura que permite ampliar os canais de venda.

A parceria com o Tauste foi importante para a chegada à capital. Segundo José Eduardo, as duas empresas compartilham valores e mantêm uma relação de confiança. O contato começou antes da abertura da unidade de Santana, quando os sócios do supermercado ainda planejavam o empreendimento.

“É uma parceria muito legal. A gente confia muito um no outro e foi com eles que decidimos sair de Sorocaba e entrar em Campinas”, afirma.

Com a nova loja, a Padaria Real passa a ter uma operação completa em São Paulo e amplia sua capacidade de atender clientes na Zona Norte. A aposta é que a combinação entre atendimento presencial, produtos preparados na hora e delivery ajude a levar a marca para além de sua base tradicional de consumidores em Sorocaba.