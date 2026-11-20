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Agência de notícias
Publicado em 20 de novembro de 2026 às 10h00.
A alta das taxas de juros nos Estados Unidos poderia desacelerar as compras das empresas de tesouraria de bitcoin muito antes de elas terem problemas para pagar suas contas.A Strategy levantou US$ 244,7 milhões com a venda de ações ordinárias na semana encerrada em 15 de novembro. Gastou US$ 206,3 milhões dos recursos na recompra de ações preferenciais e US$ 33,4 milhões em 485 BTC.
Naquele momento, seus ativos em dólares americanos cobriam mais de três anos de dividendos de ações preferenciais e juros da dívida, com os pagamentos atuais. Quando os títulos do Tesouro pagam mais, os investidores podem exigir um rendimento maior para comprar ações preferenciais recém-emitidas.No caso das ações ordinárias, o analista da StoneX Mark Palmer observa quanto os investidores pagarão acima do valor do bitcoin representado por cada ação. Com um prêmio, uma empresa pode emitir ações e comprar bitcoin suficiente para deixar os acionistas com mais BTC por ação. No entanto, à medida que esse prêmio diminui, o ganho também diminui.
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