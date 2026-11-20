A alta das taxas de juros nos Estados Unidos poderia desacelerar as compras das empresas de tesouraria de bitcoin muito antes de elas terem problemas para pagar suas contas.

A Strategy levantou US$ 244,7 milhões com a venda de ações ordinárias na semana encerrada em 15 de novembro. Gastou US$ 206,3 milhões dos recursos na recompra de ações preferenciais e US$ 33,4 milhões em 485 BTC.

Naquele momento, seus ativos em dólares americanos cobriam mais de três anos de dividendos de ações preferenciais e juros da dívida, com os pagamentos atuais. Quando os títulos do Tesouro pagam mais, os investidores podem exigir um rendimento maior para comprar ações preferenciais recém-emitidas.

No caso das ações ordinárias, o analista da StoneX Mark Palmer observa quanto os investidores pagarão acima do valor do bitcoin representado por cada ação. Com um prêmio, uma empresa pode emitir ações e comprar bitcoin suficiente para deixar os acionistas com mais BTC por ação. No entanto, à medida que esse prêmio diminui, o ganho também diminui.

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