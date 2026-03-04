Com IA, empresa ajuda a reduzir em até R$ 39 mil por procedimento

Para a startup Lean Saúde, a tese é simples e direta: o problema da saúde brasileira não é falta de dado nem de tecnologia, mas de infraestrutura para transformar informação em decisão operacional — do momento em que um procedimento é autorizado até a conta ser paga.

Em três anos de operação, a healthtech diz já processar dados de mais de 4,4 milhões de vidas e ter ajudado clientes a identificar R$ 1,9 milhão em anomalias em pedidos de reembolso, gerar mais de R$ 10 milhões em economia com gestão de internações e até R$ 39 mil de economia por procedimento em autorizações de alta complexidade.

A empresa foi fundada pelos médicos Eduardo Oliveira (ex-SantéCorp, ex-Saúde iD) e Francisco Junior. Nasceu com produtos focados em dores específicas: o Lean Authorize, voltado à autorização de cirurgias de alta complexidade, e o Lean Stay, usado para monitorar internações e prever eventos críticos como reinternações, óbitos e eventos adversos.

Agora, com o lançamento do Lean Vision, a empresa quer deixar de ser vista como um conjunto de ferramentas pontuais e se posicionar como a “camada invisível” que organiza dados clínicos, operacionais e financeiros para o setor.

Na visão de Oliveira, o gargalo já não está em adotar mais uma ferramenta de BI ou um algoritmo pontual de analytics. “A virada de chave foi perceber que o problema da saúde não era falta de dados ou de tecnologia, mas de uma infraestrutura para transformar dados em decisão operacional”, diz o CEO.

‘Infraestrutura invisível’

A Lean quer ser para a saúde o que a Pismo foi para bancos e fintechs. Em 2023, a startup de software bancário foi comprada pela Visa por US$ 1,1 bilhão.

Em vez de mais um aplicativo para o usuário final, a proposta é uma infraestrutura de bastidor, consumida via APIs, que conecta sistemas já existentes, automatiza dados e aplica modelos preditivos para gerar decisões acionáveis em tempo real.

O Lean Vision nasce como esse “copiloto do gestor de saúde”: uma camada tecnológica que integra dados dispersos — de operadoras, hospitais, clínicas, laboratórios e gestores corporativos —, organiza as informações e devolve sinais concretos para a operação, como risco futuro de sinistro, grupos de pacientes a serem priorizados, uso inadequado de prontos-socorros ou indícios de fraude em reembolsos.

Do lado dos clientes, a empresa fala em operadoras, seguradoras, autogestões, grandes empregadores e até serviços públicos vinculados ao SUS. Por questões contratuais, não divulga nomes, mas afirma que as ferramentas já são usadas por organizações de relevância nacional, com quase 5 milhões de vidas sob gestão.

Para 2026, a expectativa da empresa é menos lançar novidades e mais consolidar escala. Os fundadores falam em ampliar de forma significativa a base de vidas sob gestão, aprofundar a atuação nas instituições em que já estão presentes e tornar o Vision a “camada executiva de decisão” dessas organizações.